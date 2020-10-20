Профессия — школьный библиотекарь

Столь заметное преображение привычного глазу помещения в светлое, жизнерадостное пространство произошло, благодаря недавней победе заведующей библиотекой гимназии им. К.Д. Ушинского» Натальи Юрьевны Росляковой в областном конкурсе. Помимо премии за этот очевидный успех, деньги для ремонта выделил еще и Гатчинский комитет образования. Ещё один подарок лучшему библиотекарю года - картина с гатчинским пейзажем члена Союза художников России Е.Г. Соколовой — висит на почетном месте над новенькой кафедрой.

Как говорит Наталья Юрьевна, для обновления библиотеки старались выбирать цвета приятные для глаз, светлые, основанные на природных сочетаниях. Хотелось, чтобы дети приходили сюда отдохнуть, получить какие-то положительные эмоции. И школьники самых разных возрастов уже оценили это по достоинству.

Мы тоже решили увидеть своими глазами обновлённую библиотеку гатчинской гимназии и заодно познакомиться с её хозяйкой. Как рассказала Наталья Юрьевна, Гатчина — её родной город. Здесь она родилась, здесь окончила школу. А когда встал вопрос о выборе профессии, долго не колебалась. В 2002 году Наталья Рослякова окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств по специальности «Библиотековедение и библиография».

- Наталья Юрьевна, почему Вы выбрали именно эту профессию?

- Я всегда очень любила читать. А если у тебя есть любимое хобби, почему бы не сделать его своей профессией? Кроме того, я думаю, что женщине надо работать поближе к семье, к дому, к своим детям.

- Чем отличается школьная библиотека от обычной?

- Конечно, школьная библиотека отличается от любой другой публичной библиотеки. Здесь свой микроклимат, своя атмосфера. В библиотеке гимназии им. Ушинского я работаю с 2013 года. У нас учится более восьмисот ребят, и каждого из них мы фактически ведём от первого до последнего класса. Получается, что каждый ребёнок растёт буквально у нас на глазах. Растёт, меняется, меняются и его приоритеты, интересы, хобби. И ты растёшь и меняешься вместе с этим ребенком, вместе с этим классом. Ты учишь детей и сам учишься у них.

В школьной библиотеке спокойно не бывает никогда. Ребята сюда заглядывают постоянно, и с каждым нужно поговорить, каждому нужно что-то порекомендовать. Библиотекарь должен много читать, много знать, быть в курсе разных событий. Помимо художественной литературы, большое внимание в школьной библиотеке уделяется учебной. Совместно с учителями мы ведём большую проектную работу с детьми, проводим разные мероприятия, связанные в том числе с русской литературой. Наши дети участвуют в литературных композициях, в квест-играх.

В сентябре у нас всегда напряженный период, а этот учебный год начинается особенно непросто, потому что в связи с пандемией коронавируса нам пришлось перестраивать свою работу и даже учиться на курсах психологической безопасности.

- Расскажите, пожалуйста, о конкурсе «Библиотекарь года». С чего началось Ваше участие в нём?

- В этом конкурсе я участвую уже не первый раз. В 2014 году стала лауреатом конкурса. В этот раз он расширился, получив статус конкурса профессионального мастерства, и я стала победителем в номинации «Библиотекарь года-2020». В этом году конкурс впервые проходил дистанционно. Всем его участникам нужно было удалённо представить панораму библиотечной жизни. Я представила тему «Современные педагогические технологии», в частности, рассказала об использовании в школьной библиотеке технологии развития критического мышления средствами чтения и письма.

- Как Вы считаете, что именно принесло Вам победу на этот раз?

- В 2019 году я прошла профессиональную переподготовку в Ленинградском областном институте развития образования по специальности «Педагог-библиотекарь». Получилось, что моя практическая деятельность была подкреплена теоретической. Мне удалось собрать все свои знания воедино и хорошо подготовиться к конкурсу.

- Каким, по-Вашему, должен быть современный библиотекарь?

- Современный библиотекарь должен быть универсальным специалистом: владеть информацией из разных областей знаний, быть творческим, креативным человеком. Просто так сидеть в библиотеке не получается, потому что это же - дети. К каждому нужно найти подход, каждого нужно суметь чем-то заинтересовать, привлечь. Не каждый ведь ребёнок придёт в библиотеку и сразу же раскроется: дети разные, и типы темперамента у них разные. Так как по второму высшему образованию я библиотекарь-педагог, это очень помогает в работе с детьми.

- За что Вы любите свою профессию?

- Работа – как человек: трудно сказать, за что ты её любишь... Мне нравится моя профессия. Я люблю её за то, что она созвучна моему мироощущению и потребностям в самореализации. Моя профессия в какой-то степени помогла мне раскрыть себя как творческую личность. Вообще, если человек нашёл себе работу по душе, можно сказать, что он — счастливый человек.

- Благодарю Вас за беседу, Наталья Юрьевна!

Фото Юлии Лысанюк



