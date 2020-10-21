Александр Дрозденко вошел в рейтинг самых влиятельных политиков Петербурга и Ленобласти

В ТОП-5 рейтинга вошли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутат Законодательного собрания, лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева.

Абсолютным лидером по всем ключевым показателям стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам экспертов, политик обладает положительной упоминаемостью в СМИ и одним из самых высоких в стране результатом на выборах этого года – 83,61%.

«Дрозденко успешно лоббирует интересы своего региона, пользуется большой популярностью и доверием среди жителей не только Ленинградской области, но и Санкт-Петербурга. Кроме того, по оценкам эффективности применяемых карантинных мер в период пандемии он вошел в число наиболее эффективных губернаторов», – рассказала руководитель проекта, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

Высокую позицию Александра Беглова в рейтинге эксперты во многом связывают с занимаемой должностью. Губернатор Петербурга имеет значительное институциональное влияние и поддержку федерального центра. К слову, об этом свидетельствуют успешно реализующиеся в городе социальные проекты и инициативы градоначальника.

Также в рейтинг вошел депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский. В числе аргументов, прозвучавших в пользу этого кандидата в ходе опроса, – активная работа Боярского в Санкт-Петербурге и в региональной политике, в частности, его участие в разработке мер по выходу из кризиса для бизнеса. Эксперты обратили внимание, что политик не имеет негативной репутации в СМИ, но умеет создавать информационные поводы, активен и всегда подчеркивает свою географическую принадлежность к Санкт-Петербургу.

В ТОП-5 рейтинга уверенно закрепился председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, которого участники исследования охарактеризовали как «тяжеловеса в публичной политике». «Его авторитет и рейтинг высоки, поскольку он смело и открыто высказывает свою позицию в СМИ, не боясь никаких последствий», – заявила Инна Ветренко.

Пятое место рейтинга заняла депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева.

Добавим, исследование ученых СЗИУ РАНХиГС «Влиятельные политики Санкт-Петербурга» было проведено с использованием контент-анализа самых цитируемых средств массовой информации города. Выявив круг политиков, имеющих наибольшее количество упоминаний в СМИ, методом экспертного интервью ученым удалось определить содержательные аспекты влиятельности политических лидеров и результаты их деятельности. Заключительный этап исследования предполагал оценку участников по следующим критериям: политическая воля, лоббистские способности, критичность к оппонентам, влияние на общественное мнение, влияние на политическую систему региона, оценка федеральным центром и создание персональных информационных поводов.

Анастасия Носенко,

ведущий специалист пресс-службы Управления корпоративного развития Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ