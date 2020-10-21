Александр Дрозденко вошел в рейтинг самых влиятельных политиков Петербурга и Ленобласти

В
ТОП-5 рейтинга вошли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутат Государственной Думы РФ Сергей
Боярский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров и депутат Законодательного собрания, лидер фракции «Партия Роста»
Оксана Дмитриева.
Абсолютным
лидером по всем ключевым показателям стал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. По словам экспертов, политик обладает положительной
упоминаемостью в СМИ и одним из самых высоких в стране результатом на выборах
этого года – 83,61%.
«Дрозденко
успешно лоббирует интересы своего региона, пользуется большой популярностью и
доверием среди жителей не только Ленинградской области, но и Санкт-Петербурга.
Кроме того, по оценкам эффективности применяемых карантинных мер в период
пандемии он вошел в число наиболее эффективных губернаторов», – рассказала
руководитель проекта, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС
Инна Ветренко.
Высокую
позицию Александра Беглова в рейтинге эксперты во многом связывают с занимаемой
должностью. Губернатор Петербурга имеет значительное институциональное влияние
и поддержку федерального центра. К слову, об этом свидетельствуют успешно
реализующиеся в городе социальные проекты и инициативы градоначальника.
Также
в рейтинг вошел депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский. В числе
аргументов, прозвучавших в пользу этого кандидата в ходе опроса, – активная
работа Боярского в Санкт-Петербурге и в региональной политике, в частности, его
участие в разработке мер по выходу из кризиса для бизнеса. Эксперты обратили
внимание, что политик не имеет негативной репутации в СМИ, но умеет создавать
информационные поводы, активен и всегда подчеркивает свою географическую
принадлежность к Санкт-Петербургу.
В
ТОП-5 рейтинга уверенно закрепился председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, которого участники исследования
охарактеризовали как «тяжеловеса в публичной политике». «Его авторитет и
рейтинг высоки, поскольку он смело и открыто высказывает свою позицию в СМИ, не
боясь никаких последствий», – заявила Инна Ветренко.
Пятое
место рейтинга заняла депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер
фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева.
Добавим,
исследование ученых СЗИУ РАНХиГС «Влиятельные политики Санкт-Петербурга» было
проведено с использованием контент-анализа самых цитируемых средств массовой
информации города. Выявив круг политиков, имеющих наибольшее количество
упоминаний в СМИ, методом экспертного интервью ученым удалось определить
содержательные аспекты влиятельности политических лидеров и результаты их
деятельности. Заключительный этап исследования предполагал оценку участников по
следующим критериям: политическая воля, лоббистские способности, критичность к
оппонентам, влияние на общественное мнение, влияние на политическую систему
региона, оценка федеральным центром и создание персональных информационных
поводов.
Анастасия
Носенко,
ведущий
специалист пресс-службы Управления корпоративного развития Северо-Западного
института управления РАНХиГС при Президенте РФ