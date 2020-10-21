Кто 22-го останется без света?

В связи с проведением ремонтных
работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
с 09:00 до 17:00
Рождественское ГП:
д. Старое Поддубье.
д. Выра, ул. Сосновая
с 13:00 до 15:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково, ул. Рыкунова
д. Березнево
д. Луйсковицы
с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Вохоново
с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Пегелево
д. Кирлово
п. Торфопредприятие
СНТ «Мостовик», СНТ «Лесное»,
СНТ «Тайцы», СНТ «Тритон»,
СНТ «Ольха», СНТ «Тайга», СНТ
«Радуга», СНТ «Большие Тайцы»,
СНТ «Азимут»
с 10:00 до 16:00
Пудостьское СП:
п. Пудость, ул. Новая
д. Покизен-Пурская,
д. Юля-Пурская,
д. Алапурская,
СНТ "Скворицы"
СНТ «Пудость»
с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка, Куталия
производственно-складская база.
д. Истинка,
д. Тихвинка
СНТ «Природа»
с 10:00 до 16:00
Большеколпанское СП:
д. Лядино
В пятницу, 23 октября,
работы запланированы:
с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
п.
Тайцы
с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Вярлево, ул. Дорожная, СНТ
«Комсомолец»,
п. Лукаши, массив Лукаши,
п. Морская Слобода,
д. Бор, ООО «Сфера», ООО «Меньково»,
д. Корпикюля.