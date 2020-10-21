Кто 22-го останется без света?

Кто 22-го останется без света?

Энергоснабжающие организации уведомляют о запланированных на 22 октября, четверг, ремонтных работах в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     21 Oct 2020

В связи с проведением ремонтных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

с 09:00 до 17:00

Рождественское ГП:

д. Старое Поддубье.

д. Выра, ул. Сосновая

                  

с 13:00 до 15:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, ул. Рыкунова

д. Березнево

д. Луйсковицы

 

с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Вохоново

 

с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Пегелево

д. Кирлово

п. Торфопредприятие

СНТ «Мостовик», СНТ «Лесное», СНТ «Тайцы», СНТ «Тритон»,

СНТ «Ольха», СНТ «Тайга», СНТ «Радуга», СНТ «Большие Тайцы»,

СНТ «Азимут»

                  

с 10:00 до 16:00

Пудостьское СП:

п. Пудость, ул. Новая

д. Покизен-Пурская,  

д. Юля-Пурская,

д. Алапурская,

СНТ "Скворицы"

СНТ «Пудость»

 

с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка, Куталия производственно-складская база.

д. Истинка,

д. Тихвинка

СНТ «Природа»

 

с 10:00 до 16:00

Большеколпанское СП:

д. Лядино

 

В пятницу, 23 октября, работы запланированы:

с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы

 

с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево, ул. Дорожная, СНТ «Комсомолец»,

п. Лукаши, массив Лукаши,

п. Морская Слобода,

д. Бор, ООО «Сфера», ООО «Меньково», 

д. Корпикюля.

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