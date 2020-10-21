Обломки «Дома станционного смотрителя» – на обочине?

Как
сообщает пресс-служба комитета государственного экологического надзора
правительства Ленобласти, 20 октября среди отходов на обочине дороги Выра –
Ляды были обнаружены фрагменты Дома станционного смотрителя, расположенного в
деревне Выра – сейчас идет его реставрация.
Видеофиксация
помогла привлечь к административной ответственности не только одного из
«авторов» свалки, но и выйти на след других правонарушителей, которые развозили
образовавшиеся при реставрации Дома станционного смотрителя в посёлке Выра
отходы по окрестностям. Зная источник возникновения местных несанкционированных
свалок, удалось своевременно задержать виновных лиц при попытке выгрузки нового
мусора.
К
административной ответственности за совершение правонарушений привлечен местный
житель, а также водитель грузового автомобиля. Стоит отметить, что первый
фигурант указанной серии административных дел был пойман за неделю до начала
ликвидации свалки в соответствии с выданным Госэконадзором предостережением.
История
с незаконным размещением отходов не закончится привлечением к ответственности
рядовых исполнителей. Комитетом уже возбуждено административное дело в
соответствии с ч. 1 ст.8.2 КоАП РФ в отношении юридического лица,
осуществляющего работы в домике станционного смотрителя.
Как
следует из информационного щита объекта, реставрацией Дома станционного
смотрителя занимается ООО «РСК «Контрфорс». Работы в Выре должны завершить
летом 2021 года.
Фото с сайта комитета государственного экологического надзора правительства Ленобласти