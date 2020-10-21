Обломки «Дома станционного смотрителя» – на обочине?

Как сообщает пресс-служба комитета государственного экологического надзора правительства Ленобласти, 20 октября среди отходов на обочине дороги Выра – Ляды были обнаружены фрагменты Дома станционного смотрителя, расположенного в деревне Выра – сейчас идет его реставрация.

Видеофиксация помогла привлечь к административной ответственности не только одного из «авторов» свалки, но и выйти на след других правонарушителей, которые развозили образовавшиеся при реставрации Дома станционного смотрителя в посёлке Выра отходы по окрестностям. Зная источник возникновения местных несанкционированных свалок, удалось своевременно задержать виновных лиц при попытке выгрузки нового мусора.

К административной ответственности за совершение правонарушений привлечен местный житель, а также водитель грузового автомобиля. Стоит отметить, что первый фигурант указанной серии административных дел был пойман за неделю до начала ликвидации свалки в соответствии с выданным Госэконадзором предостережением.

История с незаконным размещением отходов не закончится привлечением к ответственности рядовых исполнителей. Комитетом уже возбуждено административное дело в соответствии с ч. 1 ст.8.2 КоАП РФ в отношении юридического лица, осуществляющего работы в домике станционного смотрителя.

Как следует из информационного щита объекта, реставрацией Дома станционного смотрителя занимается ООО «РСК «Контрфорс». Работы в Выре должны завершить летом 2021 года.

Фото с сайта комитета государственного экологического надзора правительства Ленобласти