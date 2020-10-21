Пингвины помогут детям с ДЦП

Пингвины помогут детям с ДЦП

Сусанинский культурно-досуговый центр объявляет о старте очередного благотворительного марафона «Поможем ребенку вместе» для помощи детей с диагнозом ДЦП.

Рубрики : Общество     21 Oct 2020

В рамках марафона в субботу, 24 октября, в Доме культуры поселка Сусанино состоится спектакль «У ковчега в 8.00», который по традиции покажут актеры любительского театра «Добрые сердца». В этот день они выйдут на сцену дважды – в 12.00 и в 15.00.

Театральная постановка придется по душе не только детям, которых порадуют смешные звери на сцене, но и взрослым, которые увидят в простой истории много глубоких смыслов.

Спектакль рассказывает о трех пингвинах, живущих на льдине в холодной Антарктиде и постоянно ссорящихся друг с другом. Однажды Белая Голубка приносит весть: Бог устал от вечной вражды людей и животных и решил обрушить на землю потоп. Перед пингвинами встает не простая задача: как проникнуть на ковчег, имея всего два билета на троих.

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией количество мест в зрительном зале ограничено, поэтому билеты будут распределены только по предварительной записи по телефону

8 (952) 233-83-72. Также можно заполнить заявку в официальной группе Сусанинского КДЦ в ВКонтакте https://vk.com/sysaninokdc. Ящик для пожертвований будет установлен при входе в зрительный зал.

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