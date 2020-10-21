Соцзащита принимает только по записи

Данные
меры приняты в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Гатчинский
филиал осуществляет прием документов только по следующим государственным
услугам:
- социальное пособие на погребение (в случае,
если умерший не работал и не являлся пенсионером);
- получение материнского капитала (на третьего
и последующих детей);
-
ежемесячная денежная выплата на детей от 3-х до 7 лет;
- оказание государственной помощи на основании
социального контракта;
-
оформление единых социальных проездных билетов и карточек транспортного
обслуживания на железнодорожный транспорт пригородного сообщения (пенсионеры,
ветераны, инвалиды);
- признание граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании.
Вы
можете записаться на прием в филиал на сайте
https://cszn.info/contact/reception, заполнив специальную форму, или по телефону: 8(813 71)2-27-50
Записаться
и оставить заявку можно только в рабочее время филиала.
Обращаем
внимание, что консультирование граждан доступно только:
- по
телефонам информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33, 8-800-350-06-05
- по
электронной почте info@gtn.cszn.pro
- по
телефону филиала Гатчинского района: 8(813 71)3-07-40