Соцзащита принимает только по записи

Данные меры приняты в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Гатчинский филиал осуществляет прием документов только по следующим государственным услугам:

- социальное пособие на погребение (в случае, если умерший не работал и не являлся пенсионером);

- получение материнского капитала (на третьего и последующих детей);

- ежемесячная денежная выплата на детей от 3-х до 7 лет;

- оказание государственной помощи на основании социального контракта;

- оформление единых социальных проездных билетов и карточек транспортного обслуживания на железнодорожный транспорт пригородного сообщения (пенсионеры, ветераны, инвалиды);

- признание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

Вы можете записаться на прием в филиал на сайте https://cszn.info/contact/reception, заполнив специальную форму, или по телефону: 8(813 71)2-27-50

Записаться и оставить заявку можно только в рабочее время филиала.

Обращаем внимание, что консультирование граждан доступно только:

- по телефонам информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33, 8-800-350-06-05

- по электронной почте info@gtn.cszn.pro

- по телефону филиала Гатчинского района: 8(813 71)3-07-40