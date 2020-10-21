Спасал баню и получил ожоги

16 октября
в посёлке Вырица сгорела времянка. Проводится проверка.
В
тот же день в садоводстве «Корвет» массива «Красницы» в результате
неисправности печной трубы сгорела баня. Хозяин бани предпринял попытку
потушить строение, в результате чего получил ожоги туловища и верхних
дыхательных путей. Доставлен в
Гатчинскую КМБ.
17 октября
сгорели сразу две бани, в Вырице и Коммунаре. В Вырице причиной пожара стал
аварийный режим работы водонагревателя, а в Коммунаре – неисправность печной
трубы.
18
октября в Пудости во дворе одного из домов сгорел легковой автомобиль
«Фольксваген». Проводится проверка.
20 октября в Гатчине на территории садоводства «РНИИ Электронстандарт» сгорел садовый дом. Проводится проверка.
ОНДиПР
Гатчинского района