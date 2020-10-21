Спасал баню и получил ожоги

Спасал баню и получил ожоги

С 14 по 21 октября на территории Гатчинского муниципального района произошло шесть пожаров, один человек пострадал.

Рубрики : Происшествия     21 Oct 2020

16 октября в посёлке Вырица сгорела времянка. Проводится проверка.

В тот же день в садоводстве «Корвет» массива «Красницы» в результате неисправности печной трубы сгорела баня. Хозяин бани предпринял попытку потушить строение, в результате чего получил ожоги туловища и верхних дыхательных путей.  Доставлен в Гатчинскую КМБ.

17 октября сгорели сразу две бани, в Вырице и Коммунаре. В Вырице причиной пожара стал аварийный режим работы водонагревателя, а в Коммунаре – неисправность печной трубы.

18 октября в Пудости во дворе одного из домов сгорел легковой автомобиль «Фольксваген». Проводится проверка.

20 октября в Гатчине на территории садоводства «РНИИ Электронстандарт» сгорел садовый дом. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района

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