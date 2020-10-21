В поселке Тайцы установили скамейки для ветеранов

В день праздника, 1 октября, представителей «серебряного» возраста в Таицком культурно-досуговом центре поздравила (с соблюдением всех мер эпидемической безопасности) глава Таицкого поселения Тамара Павлова. С концертными номерами выступили коллективы Таицкого культурно-досугового центра: ансамбль ветеранов «Лада», танцевальный коллектив «Сударь и сударушки», а также юные артисты.

Отдельной частью праздника стал показ видеофильма о достойных людях, которые проживают в Таицком поселении, занимаются полезным трудом, воспитывают детей и внуков. Киноленту подготовил сотрудник культурно-досугового центра, депутат поселения Илья Цымбалов. Праздничное мероприятие прошло под знаком добра и уважения к старшему поколению.

Кроме этого, третьего октября пожилые жители поселка Тайцы получили долгожданный подарок – две красивые садовые скамейки-диваны. Их на безвозмездной основе возле почтового отделения установили депутат Таицкого поселения Иван Сидоров и местный активист Алексей Кудрявцев.

«Мы выражаем им глубокую признательность и благодарность, а также спасибо их родителям, воспитавшим таких достойных сыновей», - написала Людмила Ашмарина.