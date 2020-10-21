В поселке Тайцы установили скамейки для ветеранов

В день праздника,
1 октября, представителей «серебряного» возраста в Таицком культурно-досуговом
центре поздравила (с соблюдением всех мер эпидемической безопасности) глава
Таицкого поселения Тамара Павлова. С концертными номерами выступили коллективы
Таицкого культурно-досугового центра: ансамбль ветеранов «Лада», танцевальный
коллектив «Сударь и сударушки», а также юные артисты.
Отдельной частью праздника стал показ видеофильма
о достойных людях, которые проживают в Таицком поселении, занимаются полезным
трудом, воспитывают детей и внуков. Киноленту подготовил сотрудник
культурно-досугового центра, депутат поселения Илья Цымбалов. Праздничное
мероприятие прошло под знаком добра и уважения к старшему поколению.
Кроме этого, третьего октября пожилые
жители поселка Тайцы получили долгожданный подарок – две красивые садовые
скамейки-диваны. Их на безвозмездной основе возле почтового отделения установили
депутат Таицкого поселения Иван Сидоров и местный активист Алексей Кудрявцев.
«Мы выражаем им глубокую признательность и
благодарность, а также спасибо их родителям, воспитавшим таких достойных сыновей»,
- написала Людмила Ашмарина.