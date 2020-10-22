Золотые медали у гатчинских сельхозпроизводителей

В номинации «Лучшая
семейная животноводческая ферма» золотую медаль Минсельхоза РФ получило
овцеводческое хозяйство Анастасии Степаненко из Ломоносовского района.
Серебряная — у птицевода
Андрея Богданова из Волосовского района, бронзовая медаль — у Виктории Попковой
из Приозерского района, которая занимается разведением молочных коров
монбельярдской породы.
В номинации «Лучший
начинающий фермер» серебряные медали получили молочные фермерские хозяйства
Лали Каврелишвили и Рахматуллы Розымбаева из Лужского района.
В номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» бронза у кооператива «Приоритет», возглавляет который фермер Игорь Столбов. Хозяйство занимается выращиванием кроликов в Волховском районе. Бронза у Антона Алексеева, который занимается разведением осетров в Гатчинском районе.
Кроме этого, бронзовой
медалью Минсельхоза РФ отмечена деятельность Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области,
который оказывает содействие развитию фермерского движения в регионе.
«Такой успех стал
возможен благодаря планомерной, увеличивающейся господдержке фермерам.
Количество фермеров растет с каждым годом. Только в этом году на соискание
различных грантов было подано 168 заявок, гранты выданы 48-и лучшим проектам.
По итогам 2020 года общий объем поддержки КФХ составит порядка 550 млн руб. или
10% от общей поддержки АПК. Мы будем ходатайствовать об увеличении на следующий
год суммы финансирования фермерства», — подчеркнул заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег
Малащенко.
Серебряная медаль у
управления Гостехнадзора Ленинградской области за внедрение цифровой системы
выдачи прав, регистрации транспорта и проведению техосмотра.