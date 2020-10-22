Золотые медали у гатчинских сельхозпроизводителей

В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» золотую медаль Минсельхоза РФ получило овцеводческое хозяйство Анастасии Степаненко из Ломоносовского района.

Серебряная — у птицевода Андрея Богданова из Волосовского района, бронзовая медаль — у Виктории Попковой из Приозерского района, которая занимается разведением молочных коров монбельярдской породы.

В номинации «Лучший начинающий фермер» серебряные медали получили молочные фермерские хозяйства Лали Каврелишвили и Рахматуллы Розымбаева из Лужского района.

В номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» бронза у кооператива «Приоритет», возглавляет который фермер Игорь Столбов. Хозяйство занимается выращиванием кроликов в Волховском районе. Бронза у Антона Алексеева, который занимается разведением осетров в Гатчинском районе.

Кроме этого, бронзовой медалью Минсельхоза РФ отмечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ленинградской области, который оказывает содействие развитию фермерского движения в регионе.

«Такой успех стал возможен благодаря планомерной, увеличивающейся господдержке фермерам. Количество фермеров растет с каждым годом. Только в этом году на соискание различных грантов было подано 168 заявок, гранты выданы 48-и лучшим проектам. По итогам 2020 года общий объем поддержки КФХ составит порядка 550 млн руб. или 10% от общей поддержки АПК. Мы будем ходатайствовать об увеличении на следующий год суммы финансирования фермерства», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко.

Серебряная медаль у управления Гостехнадзора Ленинградской области за внедрение цифровой системы выдачи прав, регистрации транспорта и проведению техосмотра.