За сутки - 16 новых заболевших в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 16 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+9)

- п. Терволово (+1)

- п. Кобралово (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Вырица (+3)

- п. Новый Свет (+1)

Днем ранее было зафиксировано 15 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом у жителей следующих населенных пунктов:

- г. Гатчина (+6)

- п. Вырица (+3)

- д. Межно (+1)

- д. Мыза-Ивановка (+1)

- п. Дружная Горка (+1)

- п. Кобралово (+1)

- с. Рождествено (+2)

В целом по Гатчинскому району на 25 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2455 человек, 1540 из их числа – 62,7 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 881 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 25 октября коронавирусная инфекция диагностирована у 10 655 человек, 5802 человека поправились, 110 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 54,5 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 971 человек (выздоровели 625),

- г. Коммунар – 157 человек (выздоровели 99),

- п. Вырица – 136 человек (выздоровели 96),

- п. Сиверский – 130 человек (выздоровели 93),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 101 человек (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 72 человека (выздоровели 50),

- п. Тайцы – 69 человек (выздоровели 43),

- с. Никольское – 53 человека (выздоровели 14),

- д. Большие Колпаны – 47 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 44 человека (выздоровел 21),

- д. Малое Верево – 42 человека (выздоровели 16),

- п. Дружная Горка – 39 человек (выздоровели 24),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 24),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 24 человека (выздоровели 14),

- д. Малые Колпаны – 21 человек (выздоровели 10),

- п. Семрино, п. Терволово – по 19 человек,

- д. Новый Учхоз – 18 человек (выздоровели 11),

- п. Елизаветино – 17 человек (выздоровели 13),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 15 человек (выздоровели 6),

- д. Большое Рейзино, д. Батово – по 13 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой, с. Рождествено – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино, п. Кобралово – по 11 человек,

- д. Мины – 10 человек,

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Покровская, д. Пустошка – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Старосиверская – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Вайя – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя, д. Корпиково, п. Борницкий Лес, д. Парицы – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, д. Межно - по 1 человеку.