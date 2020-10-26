15 шаровидных ив – ребятам «с нашего двора»

Напомним, что в сентябре
была обустроена детская площадка во дворе домов № 3, 3а и 3б на улице Изотова –
благодаря усилиям городских депутатов по избирательному округу № 5 и при
непосредственном участии депутата Законодательного собрания Ларисы Пункиной,
которая выделила из областного бюджета средства в рамках своего депутатского
фонда. После того, как во дворе появился игровой комплекс для малышей, рядом
была оборудована небольшая спортивная площадка – для детей постарше. Как и
обещала Лариса Максимовна.
Завершающим аккордом по
плану депутатов должна была стать посадка декоративных деревьев на месте
неблагоустроенного участка земли.
- Главный ресурс
депутатов городского совета - горячее желание помочь людям, – говорит Римма
Ковалева, помощник депутата областного Законодательного собрания Л.М. Пункиной.
– Поэтому участие депутата областного парламента иногда просто необходимо –
депутатский фонд и авторитет помогают решать многие «неразрешимые» проблемы.
Так было и с многострадальным двором на Изотова.
В этом дворе,
ограниченном домами № 19, 21 по Рощинской и домами № 3, 3а и 3б по улице
Изотова, помимо детской и спортивной площадки, есть старое волейбольное поле. А
дальше – разъезженная машинами территория. Мы с городскими депутатами решили
посадить там деревья. Убедили администрацию в необходимости этого, нашли
поддержку у председателя комитета жилищно-коммунального и городского хозяйства
Александра Супренка, договорились о саженцах 15 шаровидных ив – осталось только
произвести посадку.
Однако легко сказать:
посадить целое дерево с комом земли. Спасибо добрым людям – откликнулись на
нашу просьбу. Нам помогла директор МУП «Городская электросеть» Любовь Волкова –
тщательно сверяясь с планом подземных сетей, специалист предприятия подготовил
ямки для посадки деревьев. Потом был выбран день для посадки – вторник. Всю
ночь накануне и в день посадки лил дождь. Но благодаря помощи специалистов УБДХ
депутаты справились с посадкой, сделали подвязку саженцев с кольями. За это
большая благодарность директору предприятия Владимиру Рящину.
Александр Супренок
пообещал в ближайшее время сделать ограждение и восстановить дорожку, ведущую
через двор к мусорным бакам. И тогда благоустройство этого двора будет
полностью завершено.
А в планах у депутатской
группы, которая объединяет Ларису Пункину и депутатов от микрорайонов Въезд и
Хохлово поле – другие наказы избирателей. Вопросов, требующих внимания, еще много.
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