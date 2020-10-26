15 шаровидных ив – ребятам «с нашего двора»

Напомним, что в сентябре была обустроена детская площадка во дворе домов № 3, 3а и 3б на улице Изотова – благодаря усилиям городских депутатов по избирательному округу № 5 и при непосредственном участии депутата Законодательного собрания Ларисы Пункиной, которая выделила из областного бюджета средства в рамках своего депутатского фонда. После того, как во дворе появился игровой комплекс для малышей, рядом была оборудована небольшая спортивная площадка – для детей постарше. Как и обещала Лариса Максимовна.

Завершающим аккордом по плану депутатов должна была стать посадка декоративных деревьев на месте неблагоустроенного участка земли.

- Главный ресурс депутатов городского совета - горячее желание помочь людям, – говорит Римма Ковалева, помощник депутата областного Законодательного собрания Л.М. Пункиной. – Поэтому участие депутата областного парламента иногда просто необходимо – депутатский фонд и авторитет помогают решать многие «неразрешимые» проблемы. Так было и с многострадальным двором на Изотова.

В этом дворе, ограниченном домами № 19, 21 по Рощинской и домами № 3, 3а и 3б по улице Изотова, помимо детской и спортивной площадки, есть старое волейбольное поле. А дальше – разъезженная машинами территория. Мы с городскими депутатами решили посадить там деревья. Убедили администрацию в необходимости этого, нашли поддержку у председателя комитета жилищно-коммунального и городского хозяйства Александра Супренка, договорились о саженцах 15 шаровидных ив – осталось только произвести посадку.

Однако легко сказать: посадить целое дерево с комом земли. Спасибо добрым людям – откликнулись на нашу просьбу. Нам помогла директор МУП «Городская электросеть» Любовь Волкова – тщательно сверяясь с планом подземных сетей, специалист предприятия подготовил ямки для посадки деревьев. Потом был выбран день для посадки – вторник. Всю ночь накануне и в день посадки лил дождь. Но благодаря помощи специалистов УБДХ депутаты справились с посадкой, сделали подвязку саженцев с кольями. За это большая благодарность директору предприятия Владимиру Рящину.

Александр Супренок пообещал в ближайшее время сделать ограждение и восстановить дорожку, ведущую через двор к мусорным бакам. И тогда благоустройство этого двора будет полностью завершено.

А в планах у депутатской группы, которая объединяет Ларису Пункину и депутатов от микрорайонов Въезд и Хохлово поле – другие наказы избирателей. Вопросов, требующих внимания, еще много.