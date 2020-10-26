Гатчинские руководители делятся опытом

Гатчинские руководители делятся опытом

Директор Лукашевской школы Максим Миронков поделился мастерством управления с кадровым резервом Республики Коми.

Рубрики : Образование     26 Oct 2020

В Коми Республиканской академии государственной службы и управления прошла очная образовательная сессия, для лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми.

Два дня в академии шли тренинги «Мастерство управления людьми» и «Стратегическое планирование и управление» под руководством высококвалифицированных экспертов. В их числе перед слушателями выступил директор Лукашевской школы Гатчинского района - призер Всероссийского конкурса муниципальных стратегий на ежегодном форуме лидеров стратегического планирования, автор монографий и научных статей в области стратегического планирования территорий Максим Миронков.

В рамках образовательной сессии 97 резервистов со всех муниципалитетов Республики Коми погрузились в систему государственного и муниципального управления, узнали о специфике основных сфер управленческой деятельности, научились развивать ключевые управленческие навыки и профессиональные качества.

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