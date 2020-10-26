Гатчинские руководители делятся опытом

В Коми Республиканской академии
государственной службы и управления прошла очная образовательная сессия, для
лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми.
Два дня в академии шли тренинги «Мастерство управления людьми» и «Стратегическое планирование и управление» под
руководством высококвалифицированных экспертов. В их числе перед слушателями
выступил директор Лукашевской школы Гатчинского района - призер Всероссийского
конкурса муниципальных стратегий на ежегодном форуме лидеров стратегического
планирования, автор монографий и научных статей в области стратегического
планирования территорий Максим
Миронков.
В рамках образовательной
сессии 97 резервистов со всех муниципалитетов Республики Коми погрузились в
систему государственного и муниципального управления, узнали о специфике
основных сфер управленческой деятельности, научились развивать ключевые
управленческие навыки и профессиональные качества.