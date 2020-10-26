Первый детский сад по программе реновации ремонтируют в Коммунаре

Во время рабочей поездки в Коммунар ход ремонта оценили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, руководители города Коммунара Людмила Шагай и Вера Пыжова.

Капитальный ремонт детского сада № 35 выполняет компания «Макси-Строй». Стоимость контракта составила почти 20 млн рублей, в него вошел полный спектр ремонтных работ.

Три корпуса детского сада были практически разобраны до основания – перед началом восстановительных работ от зданий остались только фундамент, стены и частично крыша.

Кроме того, в связи с непредвиденными работами и затратами, обнаруженными в процессе, была проведена корректировка сметной документации. В результате, в дополнительный перечень работ включили устройство козырьков и демонтаж строений, перенос вентиляции и устройству входных групп, монтаж домофонов и системы видеонаблюдения.

Сегодня рабочие уже укрепили фундамент, заново сделали все полы, параллельно идет ремонт фасадов, начался монтаж системы отопления, кое-где уже уложена плитка. В планах у строителей – через две недели начать подготовку к чистовой отделке.

В ходе осмотра представитель подрядчика рассказал, что на стройплощадке одновременно работают 30 человек, вскоре к ним присоединится еще одна бригада, которая будет заниматься облицовкой крылец.

Что касается детской уличной площадки, то после ремонта корпусов старые элементы – сарай и беседка будут демонтированы, оставшиеся приведут в порядок. Здесь же появится игровой комплекс для изучения правил дорожного движения. После завершения ремонта в рамках отдельных контрактов будет закуплена мебель и рециркуляторы воздуха.

Заведующая детским садом № 35 Любовь Афанасьева рассказала, что на время ремонта детей перевели в основной корпус дошкольного учреждения, расположенный в другой части города Коммунара. Места для них освободили за счет временного закрытия набора новых воспитанников.

По итогам осмотра Людмила Нещадим подчеркнула, что данный объект является социально значимым и подрядчик должен выполнить все предусмотренные работы в срок до первого декабря. Лариса Пункина также передала коллективу детского сада № 35 Почетную грамоту областного парламента за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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