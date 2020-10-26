Первый детский сад по программе реновации ремонтируют в Коммунаре

Во
время рабочей поездки в Коммунар ход ремонта оценили депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Лариса Пункина, руководители Гатчинского района
Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, руководители города Коммунара Людмила Шагай и Вера Пыжова.
Капитальный
ремонт детского сада № 35 выполняет компания «Макси-Строй». Стоимость контракта
составила почти 20 млн рублей, в него вошел полный спектр ремонтных работ.
Три корпуса детского сада были
практически разобраны до основания – перед началом восстановительных работ от
зданий остались только фундамент, стены и частично крыша.
Кроме того,
в связи
с непредвиденными работами и затратами, обнаруженными в процессе, была проведена
корректировка сметной документации. В результате, в дополнительный перечень
работ включили устройство козырьков и демонтаж строений, перенос вентиляции и
устройству входных групп, монтаж домофонов и системы видеонаблюдения.
Сегодня рабочие уже укрепили фундамент,
заново сделали все полы, параллельно идет ремонт фасадов, начался монтаж
системы отопления, кое-где уже уложена плитка. В планах у строителей – через
две недели начать подготовку к чистовой отделке.
В ходе осмотра представитель подрядчика
рассказал, что на стройплощадке одновременно работают 30 человек, вскоре к ним
присоединится еще одна бригада, которая будет заниматься облицовкой крылец.
Что касается детской уличной площадки, то
после ремонта корпусов старые элементы – сарай и беседка будут демонтированы,
оставшиеся приведут в порядок. Здесь же появится игровой комплекс для изучения правил
дорожного движения. После завершения ремонта в рамках отдельных контрактов
будет закуплена мебель и рециркуляторы воздуха.
Заведующая детским садом № 35 Любовь Афанасьева
рассказала, что на время ремонта детей перевели в основной корпус дошкольного
учреждения, расположенный в другой части города Коммунара. Места для них
освободили за счет временного закрытия набора новых воспитанников.
По итогам осмотра Людмила Нещадим
подчеркнула, что данный объект является социально значимым и подрядчик должен
выполнить все предусмотренные работы в срок до первого декабря. Лариса Пункина
также передала коллективу детского сада № 35 Почетную грамоту областного
парламента за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
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