ГИЭФПТ – бронзовый призер Серебряной лиги

Соревнования во Втором дивизионе длились с 30 сентября по 7 октября. По их итогам пять лучших команд получили право выступить в следующем сезоне в Первом дивизионе.

- Команда ГИЭФПТ второй год подряд добивается права отстаивать честь Ленинградской области и своего вуза, - рассказывает тренер команды Алексей Васильев. - По приезду на базу мы сразу поняли, что уровень соревнований вырос. Начиная от инфраструктуры, заканчивая питанием и проживанием. 30 сентября состоялась жеребьевка, по которой определились участники групп. Нам досталась так называемая «Группа смерти». Как оказалось впоследствии, три команды из группы «А» вошли в первую четверку. Групповой этап наши спортсмены закончили на третьем месте, хотя имели все шансы занять первое. Не сказать, что ребята были довольны результатом, но задачу минимум они выполнили.

Дальше команду ГИЭФПТ ждал четвертьфинальный матч против команды из САФУ (Архангельск). Матч складывался очень не просто, но в тяжелой и принципиальной игре команда ГИЭФПТ победила в серии пенальти и прошла в полуфинал.

После поражения со счетом 0-1 от будущих чемпионов - команды Новгородского государственного университета в последний день соревнований гатчинские студенты боролись за бронзовые медали Чемпионата России. Ребята были настроены очень серьезно. Перед игрой тренер их настраивал на битву до конца и только на победу. И они это сделали! В итоге уверенная победа у команды СПбПУ и бронзовые медали.

К победе команду ГИЭФПТ вели студенты Александр Ортяшов, Артём Нефедов, Даниил Пивоваров, Никита Кисляков, Влад Иванов, Егор Тряпицын, Максим Туник, Сергей Масленников, Денис Прокушев, Илья Чопей, Иван Шкипин.

- Эти соревнования показали, что команда ГИЭФПТ - неудобный соперник для всех команд. Наша бронза - это сплоченная команда и мастерство каждого из ее участников. В следующем году наша область получила право на выступление в Первом дивизионе. Цели на следующий год, самые высокие! – сказал Алексей Васильев.



