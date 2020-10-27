В Тайцах появились новые остановки

Татьяна Анатольевна собрала инициативную группу в 2009 году с целью решения вопроса обустройства дополнительных автобусных павильонов и дорожных карманов для маршрута № 631 на Гатчинском шоссе около улиц Красногвардейская и Евгеньевская. Татьяна Анатольевна активно взаимодействовала с администрацией Таицкого поселения и Гатчинского района, органами власти Ленинградской области. В декабре 2019 года в ходе личного приема граждан вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов также поддержал идею Татьяны Ивановой.

В результате, в сентябре 2020 года наконец-то завершилось обустройство двух автобусных павильонов, что стало по-настоящему значимым событием для жителей улиц Красногвардейской, Калинина, Кирова, Новой и Запрудной.

«Спасибо большое Татьяне Анатольевне за ее активность и настойчивость», - сказано в письме.