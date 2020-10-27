В Тайцах появились новые остановки

Татьяна Анатольевна
собрала инициативную группу в 2009 году с целью решения вопроса обустройства дополнительных
автобусных павильонов и дорожных карманов для маршрута № 631 на Гатчинском
шоссе около улиц Красногвардейская и Евгеньевская. Татьяна Анатольевна активно взаимодействовала
с администрацией Таицкого поселения и Гатчинского района, органами власти Ленинградской
области. В декабре 2019 года в ходе личного приема граждан вице-губернатор
Ленинградской области Сергей Перминов также поддержал идею Татьяны Ивановой.
В результате, в
сентябре 2020 года наконец-то завершилось обустройство двух автобусных
павильонов, что стало по-настоящему значимым событием для жителей улиц
Красногвардейской, Калинина, Кирова, Новой и Запрудной.
«Спасибо большое
Татьяне Анатольевне за ее активность и настойчивость», - сказано в письме.