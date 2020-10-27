В Тайцах появились новые остановки

В Тайцах появились новые остановки

Инициативная группа жителей поселка Тайцы выражает благодарность местному активисту Татьяне Ивановой за помощь в решении актуального вопроса.

Рубрики : Общество     27 Oct 2020

Татьяна Анатольевна собрала инициативную группу в 2009 году с целью решения вопроса обустройства дополнительных автобусных павильонов и дорожных карманов для маршрута № 631 на Гатчинском шоссе около улиц Красногвардейская и Евгеньевская. Татьяна Анатольевна активно взаимодействовала с администрацией Таицкого поселения и Гатчинского района, органами власти Ленинградской области. В декабре 2019 года в ходе личного приема граждан вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов также поддержал идею Татьяны Ивановой.

В результате, в сентябре 2020 года наконец-то завершилось обустройство двух автобусных павильонов, что стало по-настоящему значимым событием для жителей улиц Красногвардейской, Калинина, Кирова, Новой и Запрудной.

«Спасибо большое Татьяне Анатольевне за ее активность и настойчивость», - сказано в письме.

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