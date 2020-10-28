Осталось несколько дней, чтобы уведомить о способе ведения трудовой книжки

Заявление о своём выборе работники должны подать работодателю по 31 декабря 2020 года включительно. Те работники, которые выбрали электронную трудовую книжку, бумажную получают на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Если работник принял решение сохранить бумажную трудовую книжку, работодатель наряду с электронной продолжит вести и бумажную книжку.

Независимо от выбора гражданина работодатели представляют в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде. Эти сведения отражаются на индивидуальных лицевых счетах граждан, открытых в системе персонифицированного учёта ПФР.

Ознакомиться с данными, зафиксированными в электронной трудовой книжке, граждане могут самостоятельно в Личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Обращаем внимание, что переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с согласия гражданина. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.