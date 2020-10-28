Осталось несколько дней, чтобы уведомить о способе ведения трудовой книжки

Заявление о своём выборе работники должны подать работодателю по
31 декабря 2020 года включительно. Те работники, которые выбрали электронную
трудовую книжку, бумажную получают на руки с соответствующей записью о
сделанном выборе. Если работник принял решение сохранить бумажную трудовую
книжку, работодатель наряду с электронной продолжит вести и бумажную книжку.
Независимо от выбора гражданина работодатели представляют в
Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде.
Эти сведения отражаются на индивидуальных лицевых счетах граждан, открытых в
системе персонифицированного учёта ПФР.
Ознакомиться с данными, зафиксированными в электронной трудовой
книжке, граждане могут самостоятельно в Личном кабинете на сайте ПФР или на
портале госуслуг.
Обращаем внимание, что переход
к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется
только с согласия гражданина. Единственным исключением станут те, кто впервые
устроится на работу с 1 января 2021 года. У таких людей все сведения о периодах
работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления
бумажной трудовой книжки.