Делом погибшего судьи занимается Следственный комитет

В Гатчине погиб городской судья Юрий Караваев. Его нашли в собственной квартире – с огнестрельным ранением. Обстоятельства и причины смерти устанавливают правоохранительные органы.
28-го октября в квартире дома на улице
Изотова было обнаружено тело 59-летнего судьи Гатчинского городского суда Юрия
Караваева с огнестрельным ранением. Рядом лежало ружьё. Делом занимается
следственный отдел по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленобласти.
Судейский стаж погибшего – более 17 лет.
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