Делом погибшего судьи занимается Следственный комитет

28-го октября в квартире дома на улице Изотова было обнаружено тело 59-летнего судьи Гатчинского городского суда Юрия Караваева с огнестрельным ранением. Рядом лежало ружьё. Делом занимается следственный отдел по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленобласти.

Судейский стаж погибшего – более 17 лет.