Делом погибшего судьи занимается Следственный комитет

Делом погибшего судьи занимается Следственный комитет

В Гатчине погиб городской судья Юрий Караваев. Его нашли в собственной квартире – с огнестрельным ранением. Обстоятельства и причины смерти устанавливают правоохранительные органы.

Рубрики : Происшествия     29 Oct 2020

28-го октября в квартире дома на улице Изотова было обнаружено тело 59-летнего судьи Гатчинского городского суда Юрия Караваева с огнестрельным ранением. Рядом лежало ружьё. Делом занимается следственный отдел по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленобласти.

Судейский стаж погибшего – более 17 лет.

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