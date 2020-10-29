Решайте проблемы комплексно

Быть
лучшими
За радостными новостями о
возможности получить в МФЦ новые услуги или о сокращении сроков предоставления
уже доступных услуг кроются месяцы напряжённого труда: и налаживание
взаимодействий между ведомствами, и подготовка регламентов работы, и
практически ежедневное обучение сотрудников, и современное техническое
оснащение центров, наконец. Всё это позволяет быстро и качественно оказывать
услуги жителям Ленобласти, экономя их время и сохраняя хорошее настроение.
Такой подход к работе
сделал МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области постоянным участником пилотных
проектов. Областные центры госуслуг первыми в стране совместно с ФНС России
занимаются оптимизацией приёма налоговых деклараций 3-НДФЛ. С 1-го октября 2019
года первыми начали регистрировать новорожденных и выдавать свидетельство в
день обращения, а в этом – 2020 году получить свидетельство о рождении нового
жителя Ленобласти можно в день обращения! Уже трудно представить, что раньше
процедура занимала 5 дней. Оптимизируя процессы и совершенствуя процедуры
взаимодействия, специалисты центров «Мои документы» сокращают сроки оказания
государственных и муниципальных услуг и создают единый подход для работы МФЦ по
всей России.
«Оптимизация процессов
работы МФЦ – наша приоритетная задача. Благодаря межведомственному
взаимодействию и цифровизации, услуги становятся всё более доступными для
населения, а их получение – максимально удобным. Это ценно как для граждан, так
и для работников центров госуслуг», – отмечает директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей
Есипов.
Доверяй
специалисту
Однако обращаются в МФЦ
не только за оформлением или получением каких-то бумаг, но и за советом. В
каждом МФЦ «Мои документы» можно проконсультироваться, как получить конкретную
государственную или муниципальную услугу, уточнить, какие в каждом случае документы необходимо
подготовить. Специалисты подробно расскажут о льготах, о региональных и
государственных программах поддержки населения, подскажут, как можно начать
своё дело, и посоветуют, какими дополнительными услугами МФЦ можно
воспользоваться. При наличии вопросов рекомендуем звонить на бесплатную линию
единой справочной службы 8-800-500-00-47. Вам обязательно помогут, а возможно и
приятно удивят, ведь в определённых жизненных ситуациях можно подать
комплексный запрос.
Удобные
взаимосвязи
В 2018 году федеральным
законом №479-ФЗ было введено определение комплексного запроса для
предоставления заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных
услуг при однократном обращении, а также описан перечень услуг и порядок работы
с такими запросами.
А это значит, что в
определённых жизненных ситуациях не нужно на каждую отдельную услугу подавать
своё заявление и ждать результата, а потом обращаться с новым запросом на
следующую услугу. Можно за один визит в центр «Мои документы» оформить
комплексный запрос и спокойно ждать конечного результата.
К примеру, для оформления
пособий на детей достаточно оформить комплексный запрос «Рождение ребенка»,
получить свидетельство о рождении и сразу же подать заявление на полагающиеся пособия.
Вы посещаете МФЦ один
раз, чтобы подать соответствующее заявление. Специалист центра поможет
определить, какие именно услуги нужны для решения вашей проблемы, и направит
туда запросы. Вам останется только прийти в назначенное время и получить сразу
все положенные документы. Что важно: вы также сможете получить и все
промежуточные бумаги, которые ведомства предоставляли в ответ на запросы МФЦ.
Заявитель в любой момент
может получить информацию о статусе своего обращения: лично в МФЦ, обратившись
по справочному телефону или на адрес электронной почты.
Заказать получение
взаимосвязанных услуг можно в любом сочетании – по одному заявлению выдадут
справку об отсутствии исполнительных производств, судимости и административного
наказания за употребление запрещённых веществ. Даже если на запросы отвечают
различные ведомства, и по какой-то причине не будет ответа, допустим, об
исполнительном производстве, то остальные документы вам предоставят, так как
нельзя отказать в предоставлении всех услуг из запроса, если отказано в
какой-то одной. Правда отказ по комплексному запросу возможен тогда, когда
оказание одной услуги без другой невозможно.
И кстати, комплексные
запросы могут подавать не только граждане, но предприниматели или юридические
лица. Можно, например, проверить будущего контрагента: запросить сведения о
компании из ЕГРЮЛ, задолженности по налогам и сборам, убедиться, что
руководитель этой компании не упоминается в реестре дисквалифицированных лиц.
С комплексными запросами
удобнее всего обращаться в МФЦ по месту жительства или регистрации, но в
некоторых жизненных ситуациях можно обращаться вообще в любой центр по принципу
экстерриториальности.
Так что, заранее объяснив
сотруднику МФЦ, на какой результат вы рассчитываете, можно сэкономить уйму
времени.
Справка:
Сегодня в Ленинградской
области работают 35 центров «Мои Документы» и 5 бизнес-офисов для
предпринимателей. МФЦ открыты в каждом районе и предоставляют населению более
550 государственных и муниципальных услуг.