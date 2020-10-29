Решайте проблемы комплексно

Быть лучшими

За радостными новостями о возможности получить в МФЦ новые услуги или о сокращении сроков предоставления уже доступных услуг кроются месяцы напряжённого труда: и налаживание взаимодействий между ведомствами, и подготовка регламентов работы, и практически ежедневное обучение сотрудников, и современное техническое оснащение центров, наконец. Всё это позволяет быстро и качественно оказывать услуги жителям Ленобласти, экономя их время и сохраняя хорошее настроение.

Такой подход к работе сделал МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области постоянным участником пилотных проектов. Областные центры госуслуг первыми в стране совместно с ФНС России занимаются оптимизацией приёма налоговых деклараций 3-НДФЛ. С 1-го октября 2019 года первыми начали регистрировать новорожденных и выдавать свидетельство в день обращения, а в этом – 2020 году получить свидетельство о рождении нового жителя Ленобласти можно в день обращения! Уже трудно представить, что раньше процедура занимала 5 дней. Оптимизируя процессы и совершенствуя процедуры взаимодействия, специалисты центров «Мои документы» сокращают сроки оказания государственных и муниципальных услуг и создают единый подход для работы МФЦ по всей России.

«Оптимизация процессов работы МФЦ – наша приоритетная задача. Благодаря межведомственному взаимодействию и цифровизации, услуги становятся всё более доступными для населения, а их получение – максимально удобным. Это ценно как для граждан, так и для работников центров госуслуг», – отмечает директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Доверяй специалисту

Однако обращаются в МФЦ не только за оформлением или получением каких-то бумаг, но и за советом. В каждом МФЦ «Мои документы» можно проконсультироваться, как получить конкретную государственную или муниципальную услугу, уточнить, какие в каждом случае документы необходимо подготовить. Специалисты подробно расскажут о льготах, о региональных и государственных программах поддержки населения, подскажут, как можно начать своё дело, и посоветуют, какими дополнительными услугами МФЦ можно воспользоваться. При наличии вопросов рекомендуем звонить на бесплатную линию единой справочной службы 8-800-500-00-47. Вам обязательно помогут, а возможно и приятно удивят, ведь в определённых жизненных ситуациях можно подать комплексный запрос.

Удобные взаимосвязи

В 2018 году федеральным законом №479-ФЗ было введено определение комплексного запроса для предоставления заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг при однократном обращении, а также описан перечень услуг и порядок работы с такими запросами.

А это значит, что в определённых жизненных ситуациях не нужно на каждую отдельную услугу подавать своё заявление и ждать результата, а потом обращаться с новым запросом на следующую услугу. Можно за один визит в центр «Мои документы» оформить комплексный запрос и спокойно ждать конечного результата.

К примеру, для оформления пособий на детей достаточно оформить комплексный запрос «Рождение ребенка», получить свидетельство о рождении и сразу же подать заявление на полагающиеся пособия.

Вы посещаете МФЦ один раз, чтобы подать соответствующее заявление. Специалист центра поможет определить, какие именно услуги нужны для решения вашей проблемы, и направит туда запросы. Вам останется только прийти в назначенное время и получить сразу все положенные документы. Что важно: вы также сможете получить и все промежуточные бумаги, которые ведомства предоставляли в ответ на запросы МФЦ.

Заявитель в любой момент может получить информацию о статусе своего обращения: лично в МФЦ, обратившись по справочному телефону или на адрес электронной почты.

Заказать получение взаимосвязанных услуг можно в любом сочетании – по одному заявлению выдадут справку об отсутствии исполнительных производств, судимости и административного наказания за употребление запрещённых веществ. Даже если на запросы отвечают различные ведомства, и по какой-то причине не будет ответа, допустим, об исполнительном производстве, то остальные документы вам предоставят, так как нельзя отказать в предоставлении всех услуг из запроса, если отказано в какой-то одной. Правда отказ по комплексному запросу возможен тогда, когда оказание одной услуги без другой невозможно.

И кстати, комплексные запросы могут подавать не только граждане, но предприниматели или юридические лица. Можно, например, проверить будущего контрагента: запросить сведения о компании из ЕГРЮЛ, задолженности по налогам и сборам, убедиться, что руководитель этой компании не упоминается в реестре дисквалифицированных лиц.

С комплексными запросами удобнее всего обращаться в МФЦ по месту жительства или регистрации, но в некоторых жизненных ситуациях можно обращаться вообще в любой центр по принципу экстерриториальности.

Так что, заранее объяснив сотруднику МФЦ, на какой результат вы рассчитываете, можно сэкономить уйму времени.

Справка:

Сегодня в Ленинградской области работают 35 центров «Мои Документы» и 5 бизнес-офисов для предпринимателей. МФЦ открыты в каждом районе и предоставляют населению более 550 государственных и муниципальных услуг.



