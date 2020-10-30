«Гатчина, Гатчина — родина моя!»

Клуб «Семейная Академия города Гатчины» был создан в марте 2020 года при поддержке благотворительного фонда «Тёплый дом». Направления клуба - юридическая, психологическая, социальная помощь семьям с детьми, организация интересного, весёлого, совместного досуга. Как рассказала председатель клуба Антонина Осипова, эта встреча в детской библиотеке — первая в очном режиме: до сих пор деятельность клуба проходила в режиме онлайн.

Детский творческий конкурс, посвященный Гатчине, был объявлен «Семейной Академией» в сентябре. Ребятам самых разных возрастов предлагалось подготовить к нему рисунки, поделки, стихи о Гатчине собственного сочинения. Гатчинская детская библиотека с удовольствием откликнулась на предложение оформить выставку из этих работ.

Встреча с участниками конкурса прошла в теплом и уютном читальном зале детской библиотеки. Заведующая читальным залом Нина Георгиевна Суховеева рассказала ребятам о двух гатчинских котах Приоратике и Карпуше, которые путешествуют по нашему городу и очень весело и красочно рассказывают о своих приключениях в книжке «Берёзовый домик».

Участие в конкурсе «Город души моей — Гатчина» приняло около сорока детских работ. Итоги конкурса показали: все наши дети очень талантливы и все они очень любят свой родной город. И все же организаторы сочли возможным отметить самые лучшие из работ, определив победителей конкурса.

Итак, среди победителей в номинации «Поделки» - Богдан Кристич, Катя Осипова, Кристина Трифоненко, Пелагея Япрынцева и самая маленькая участница конкурса Милана Дядченко, которой всего два года. Коллективную работу, победившую в конкурсе, представила группа №3 детского сада №23. В номинации «Рисунки» лучшими были признаны работы Дани Туфанова, Вики Шадчневой, Даши Кривошеевой, Даши Русу, Димы Осипова. В номинации «Литературное творчество» единственным победителем стал Максим Дядченко.

Всем участникам выставки были вручены дипломы и сладкие подарки от благотворительного фонда «Тёплый дом», книги про Гатчину и раскраски от детской библиотеки, светоотражатели от Областного детского фонда.

Приведём здесь стихотворение победителя литературной номинации конкурса «Город души моей — Гатчина» Максима Дядченко, которое он сочинил в 10 лет:

Гатчина, Гатчина — родина моя!

Милый город Павла, я люблю тебя!

Павильон Венеры, парк, Дворец, музей...

Есть огромный выбор, куда позвать друзей.

Берёзовый домик, «Маска» портал -

Таких чудес ты ещё не видал.

Гатчина, Гатчина — родина моя!

Милый город Павла, я люблю тебя!

Я родился в Гатчине,

В ней я и живу,

Лучше в мире города

Я в жизни не найду!



