«Гатчина, Гатчина — родина моя!»

Клуб «Семейная Академия
города Гатчины» был создан в марте 2020 года при поддержке благотворительного
фонда «Тёплый дом». Направления клуба - юридическая, психологическая,
социальная помощь семьям с детьми, организация интересного, весёлого,
совместного досуга. Как рассказала председатель клуба Антонина Осипова, эта
встреча в детской библиотеке — первая в очном режиме: до сих пор деятельность
клуба проходила в режиме онлайн.
Детский творческий
конкурс, посвященный Гатчине, был объявлен «Семейной Академией» в сентябре.
Ребятам самых разных возрастов предлагалось подготовить к нему рисунки,
поделки, стихи о Гатчине собственного сочинения. Гатчинская детская библиотека
с удовольствием откликнулась на предложение оформить выставку из этих работ.
Встреча с участниками
конкурса прошла в теплом и уютном читальном зале детской библиотеки. Заведующая
читальным залом Нина Георгиевна Суховеева рассказала ребятам о двух гатчинских
котах Приоратике и Карпуше, которые путешествуют по нашему городу и очень
весело и красочно рассказывают о своих приключениях в книжке «Берёзовый домик».
Участие в конкурсе «Город
души моей — Гатчина» приняло около сорока детских работ. Итоги конкурса
показали: все наши дети очень талантливы и все они очень любят свой родной
город. И все же организаторы сочли возможным отметить самые лучшие из работ,
определив победителей конкурса.
Итак, среди победителей в
номинации «Поделки» - Богдан Кристич, Катя Осипова, Кристина Трифоненко,
Пелагея Япрынцева и самая маленькая участница конкурса Милана Дядченко, которой
всего два года. Коллективную работу, победившую в конкурсе, представила группа
№3 детского сада №23. В номинации «Рисунки» лучшими были признаны работы Дани
Туфанова, Вики Шадчневой, Даши Кривошеевой, Даши Русу, Димы Осипова. В
номинации «Литературное творчество» единственным победителем стал Максим
Дядченко.
Всем участникам выставки
были вручены дипломы и сладкие подарки от благотворительного фонда «Тёплый
дом», книги про Гатчину и раскраски от детской библиотеки, светоотражатели от
Областного детского фонда.
Приведём здесь
стихотворение победителя литературной номинации конкурса «Город души моей —
Гатчина» Максима Дядченко, которое он сочинил в 10 лет:
Гатчина, Гатчина — родина
моя!
Милый город Павла, я
люблю тебя!
Павильон Венеры, парк,
Дворец, музей...
Есть огромный выбор, куда
позвать друзей.
Берёзовый домик, «Маска»
портал -
Таких чудес ты ещё не
видал.
Гатчина, Гатчина — родина
моя!
Милый город Павла, я
люблю тебя!
Я родился в Гатчине,
В ней я и живу,
Лучше в мире города
Я в жизни не найду!