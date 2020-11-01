В Гатчинском районе за сутки - 14 заболевших

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 14 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+5)

- п. Тайцы (+1)

- д. Малое Верево (+2)

- п. Елизаветино (+2)

- п. Семрино (+1)

- д. Мыза-Ивановка (+2)

- массив Вопша (+1)

Днем ранее в Гатчинском районе было зарегистрировано 13 новых COVID-пациентов:

- г. Гатчина (+6)

- п. Сиверский (+1)

- д. Сокколово (+1)

- п. Дружная Горка (+1)

- с. Рождествено (+2)

- д. Новосиверская (+1)

- г. Коммунар (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2558 человек, 1682 из их числа – 65,8 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 842 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 1 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 11588 человек, 6221 человек поправился, 116 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 53,7 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1027 человек (выздоровели 674),

- г. Коммунар – 162 человека (выздоровели 114),

- п. Вырица – 137 человек (выздоровел 101),

- п. Сиверский – 136 человек (выздоровели 105),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 101 человек (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 74 человека (выздоровел 61),

- п. Тайцы – 72 человека (выздоровели 48),

- с. Никольское – 53 человека (выздоровели 17),

- д. Большие Колпаны – 48 человек (выздоровели 20),

- п. Пудость – 46 человек (выздоровели 27),

- д. Малое Верево – 45 человек (выздоровели 19),

- п. Дружная Горка – 41 человек (выздоровели 28),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 24),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 23),

- д. Сяськелево – 25 человек (выздоровели 17),

- д. Малые Колпаны – 22 человека (выздоровели 12),

- п. Терволово – 21 человек (выздоровели 16),

- п. Семрино – 20 человек (выздоровели 9),

- д. Новый Учхоз – 19 человек (выздоровели 13),

- п. Елизаветино – 19 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Рейзино – 14 человек (выздоровели 11),

- с. Рождествено – 14 человек (выздоровели 5),

- д. Батово – 13 человек (выздоровели 10),

- д. Белогорка, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино, п. Кобралово – по 11 человек,

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Покровская, д. Пустошка, д. Старосиверская – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, п. Торфяное, д. Корпиково, д. Куровицы, д. Новосиверская – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Черново, д. Нижняя, п. Борницкий Лес, д. Парицы – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка, Сокколово – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, д. Межно, массив Вопша - по 1 человеку.