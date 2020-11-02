В центре Сиверского появится Оредеж с красными берегами?

- К сожалению, раньше строительство коммерческих площадей в центре поселка велось хаотично, без какой-либо концепции. Мы решили создать единое, целостное пространство для всего многообразия строений. Лично для меня эта рыночная площадь важна, так как это центр притяжения жителей и гостей Сиверского, - сказал глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев.

Кроме того, в ходе разработки концепции было важно продумать эффективность территории, где могли бы комфортно себя чувствовать местные жители и гости Сиверского, играть дети, совершать покупки в приятной обстановке все желающие.

Первое, к чему приступила администрация Сиверского поселения, это выполнение пусть и невидимой, но очень важной работы – замене инженерных сетей. Благодаря достигнутой с компанией «Коммунальные системы Гатчинского района» договоренности будет замена чугунная труба, которая проходит под будущим общественным пространством с 1932 года. Также, по согласованию с Управлением автомобильных дорог Ленинградской области, под улицей Строителей будет проложена гильза для ливневой канализации. Сегодня в поселке Сиверский насчитывается всего 25 метров ливневки, из-за чего после дождя в центре населенного пункта постоянно собираются лужи.

Параллельно с этой работой администрация Сиверского поселения пригласила к сотрудничеству несколько архитектурных бюро, которые представили свои портфолио и рассказали, каким они видят благоустройство этой территории. Также состоялись установочные сессии, в которых принимали участие местные жители: школьники, врачи, учителя, предприниматели, архитекторы. Вместе они продумывали и обсуждали, какой должна стать рыночная площадь. В результате, художественный совет большинством голосов выбрал компанию «Архитектурное Бюро Созоныч».

- Нас привлек их неординарный, креативный подход и заинтересованность в этом проекте. Они не просто нарисовали красивую картинку. Предварительно они обратились к исторической справке, много времени провели в Сиверском, изучая его природный ландшафт, инфраструктуру, логистику и многое другое. Это серьезный и ответственный подход, - отметил глава местной администрации.

После заключения контракта архитектурное бюро «Созоныч» приступило к детальной проработке функционала нового общественного пространства, после чего были подготовлены эскизные проекты. Проектирование нового общественного пространства выполнено за счет местного бюджета.

- Это нужно сделать обязательно, чтобы разработать единую концепцию поселка. А дальше можно будет продолжать благоустройство в других частях Сиверского по уже выбранной тематике, - подчеркнул Дмитрий Румянцев.

Представители архитектурного бюро приехали на встречу в администрацию Сиверского поселения подготовленными: многочисленные чертежи, 3D модели всех элементов, отображенные на экране компьютера, возможность рассмотреть их не только со всех сторон, но и с заданным временем и положением солнца.

По мнению архитекторов, в центре Сиверского должна течь река Оредеж, а вокруг простираться красные девонские берега. Конечно, не в буквальном смысле этого слова.

По предварительному проекту, который архитекторы представили главе местной администрации, в центре рыночной площади, которая сегодня представляет собой большую парковку, отсыпанную щебнем, появится большая красная пещера, которая летом будет арт-объектом с водопадом, фонтаном и песочницей рядом, а зимой станет горкой. Красный цвет повторится в скамейках, урнах, фонарях. Рядом сделают небольшое углубление, заполненное водой, и с мостиками сверху. Электрическая будка также будет выкрашена в новые цвета и станет украшением площади. В зеленой зоне помимо насаждений планируется расставить скамейки-шезлонги для отдыха жителей. Сама площадь будет выложена плиткой разной расцветки, а новый переулок Строителей, который идет перпендикулярно одноименной улице, проектировщики решили сделать пешеходным. По их словам, таким образом удастся избежать сквозного проезда вдоль рыночной площади, которым так часто любят пользоваться таксисты и прочие лихачи.

Дмитрий Румянцев остался доволен увиденным. Проект передадут художественному совету на рассмотрение, также с ним предложат ознакомиться и жителям. Решение должно быть принято до первого ноября, чтобы уже пятого ноября подать заявку в правительство Ленинградской области на финансирование работ по проекту в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.