В центре Сиверского появится Оредеж с красными берегами?

- К сожалению, раньше строительство коммерческих площадей в центре поселка велось хаотично, без какой-либо концепции. Мы решили создать единое, целостное пространство для всего многообразия строений. Лично для меня эта рыночная площадь важна, так как это центр притяжения жителей и гостей Сиверского, - сказал глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев.
Кроме того, в ходе
разработки концепции было важно продумать эффективность территории, где могли
бы комфортно себя чувствовать местные жители и гости Сиверского, играть дети,
совершать покупки в приятной обстановке все желающие.
Первое, к чему приступила
администрация Сиверского поселения, это выполнение пусть и невидимой, но очень
важной работы – замене инженерных сетей. Благодаря достигнутой с компанией
«Коммунальные системы Гатчинского района» договоренности будет замена чугунная
труба, которая проходит под будущим общественным пространством с 1932 года.
Также, по согласованию с Управлением автомобильных дорог Ленинградской области,
под улицей Строителей будет проложена гильза для ливневой канализации. Сегодня
в поселке Сиверский насчитывается всего 25 метров ливневки, из-за чего после
дождя в центре населенного пункта постоянно собираются лужи.
Параллельно с этой
работой администрация Сиверского поселения пригласила к сотрудничеству
несколько архитектурных бюро, которые представили свои портфолио и рассказали,
каким они видят благоустройство этой территории. Также состоялись установочные
сессии, в которых принимали участие местные жители: школьники, врачи, учителя,
предприниматели, архитекторы. Вместе они продумывали и обсуждали, какой должна
стать рыночная площадь. В результате, художественный совет большинством голосов
выбрал компанию «Архитектурное Бюро Созоныч».
- Нас привлек их
неординарный, креативный подход и заинтересованность в этом проекте. Они не
просто нарисовали красивую картинку. Предварительно они обратились к
исторической справке, много времени провели в Сиверском, изучая его природный
ландшафт, инфраструктуру, логистику и многое другое. Это серьезный и
ответственный подход, - отметил глава местной администрации.
После заключения
контракта архитектурное бюро «Созоныч» приступило к детальной проработке
функционала нового общественного пространства, после чего были подготовлены
эскизные проекты. Проектирование нового общественного пространства выполнено за
счет местного бюджета.
- Это нужно сделать
обязательно, чтобы разработать единую концепцию поселка. А дальше можно будет
продолжать благоустройство в других частях Сиверского по уже выбранной
тематике, - подчеркнул Дмитрий Румянцев.
Представители
архитектурного бюро приехали на встречу в администрацию Сиверского поселения
подготовленными: многочисленные чертежи, 3D модели всех элементов, отображенные
на экране компьютера, возможность рассмотреть их не только со всех сторон, но и
с заданным временем и положением солнца.
По мнению архитекторов, в
центре Сиверского должна течь река Оредеж, а вокруг простираться красные
девонские берега. Конечно, не в буквальном смысле этого слова.
По предварительному
проекту, который архитекторы представили главе местной администрации, в центре
рыночной площади, которая сегодня представляет собой большую парковку,
отсыпанную щебнем, появится большая красная пещера, которая летом будет
арт-объектом с водопадом, фонтаном и песочницей рядом, а зимой станет горкой.
Красный цвет повторится в скамейках, урнах, фонарях. Рядом сделают небольшое
углубление, заполненное водой, и с мостиками сверху. Электрическая будка также
будет выкрашена в новые цвета и станет украшением площади. В зеленой зоне
помимо насаждений планируется расставить скамейки-шезлонги для отдыха жителей.
Сама площадь будет выложена плиткой разной расцветки, а новый переулок
Строителей, который идет перпендикулярно одноименной улице, проектировщики
решили сделать пешеходным. По их словам, таким образом удастся избежать
сквозного проезда вдоль рыночной площади, которым так часто любят пользоваться
таксисты и прочие лихачи.
Дмитрий Румянцев остался доволен увиденным. Проект передадут художественному совету на рассмотрение, также с ним предложат ознакомиться и жителям. Решение должно быть принято до первого ноября, чтобы уже пятого ноября подать заявку в правительство Ленинградской области на финансирование работ по проекту в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.