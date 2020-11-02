Законопроект по обращению с отходами

Областной закон будет регулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов. В нем закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их нарушение. Важной частью законопроекта является внедрение единой системы контроля логистики с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков.

Законопроект уже прошел общественные обсуждения и получил резолюцию прокуратуры. Разногласием пока остается кратное увеличение штрафов — для физических лиц предполагаются штрафы до 100 тысяч руб., для юридических — до 1,5 млн. рублей. Однако правительство Ленинградской области намерено отстоять этот пункт.

«Это делается для повышения ответственности за организацию несанкционированных свалок. Без кратного увеличения штрафов мы не сможем победить свалки», — обозначил свою позицию Александр Дрозденко.

Напомним, что при одобрении Законодательным собранием основная часть закона вступит в силу с 1 января 2021 года. Часть 2 статьи 6 закона о запрете захоронения отходов без глубокой переработки начнет действовать с 1 января 2023 года.