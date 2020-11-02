Законопроект по обращению с отходами

Областной закон будет
регулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов.
В нем закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы
за их нарушение. Важной частью законопроекта является внедрение единой системы
контроля логистики с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у
всех мусорных перевозчиков.
Законопроект уже прошел
общественные обсуждения и получил резолюцию прокуратуры. Разногласием пока
остается кратное увеличение штрафов — для физических лиц предполагаются штрафы
до 100 тысяч руб., для юридических — до 1,5 млн. рублей. Однако правительство Ленинградской
области намерено отстоять этот пункт.
«Это делается для
повышения ответственности за организацию несанкционированных свалок. Без
кратного увеличения штрафов мы не сможем победить свалки», — обозначил свою
позицию Александр Дрозденко.
Напомним, что при
одобрении Законодательным собранием основная часть закона вступит в силу с 1
января 2021 года. Часть 2 статьи 6 закона о запрете захоронения отходов без
глубокой переработки начнет действовать с 1 января 2023 года.