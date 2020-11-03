Дорожники готовятся к холодам

Проверку шести областных дорожных госпредприятий (ДРСУ), обслуживающих региональные трассы, весь октябрь вели специалисты дорожного комитета и «Ленавтодора».

В снег и холода обеспечивать работу людей и техники будут 271 теплая стоянка, 66 помещений для отдыха и 68 пескобаз. Для борьбы с гололедом заготовлено почти 40 тысяч кубометров технической соли. Готовить из нее растворы для обработки магистралей во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Гатчинском, Кингисеппском и Кировском районах будут шесть специальных установок с баками-накопителями.

Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» круглосуточно контролирует ситуацию на региональных трассах, ведя прием заявок от водителей, районных подразделений ГИБДД и других организаций. Информация оперативно передается подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию дорог, для своевременного исполнения.

В ведении комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находится 9,3 тысячи км дорог регионального и межмуниципального значения. Обращений водителей и жителей Ленинградской области ждут на «горячей линии» «Ленавтодора» по телефону 8(812)251-42-84 и электронной почте — disp@ленавтодор.рф.