Дорожники готовятся к холодам

Проверку шести областных
дорожных госпредприятий (ДРСУ), обслуживающих региональные трассы, весь октябрь
вели специалисты дорожного комитета и «Ленавтодора».
В снег и холода
обеспечивать работу людей и техники будут 271 теплая стоянка, 66 помещений для
отдыха и 68 пескобаз. Для борьбы с гололедом заготовлено почти 40 тысяч
кубометров технической соли. Готовить из
нее растворы для обработки магистралей во Всеволожском, Выборгском,
Ломоносовском, Гатчинском, Кингисеппском и Кировском районах будут шесть
специальных установок с баками-накопителями.
Диспетчерская служба ГКУ
«Ленавтодор» круглосуточно контролирует ситуацию на региональных трассах, ведя
прием заявок от водителей, районных подразделений ГИБДД и других организаций.
Информация оперативно передается подрядным организациям, выполняющим работы по
содержанию дорог, для своевременного исполнения.
В ведении комитета по
дорожному хозяйству Ленинградской области находится 9,3 тысячи км дорог
регионального и межмуниципального значения. Обращений водителей и жителей
Ленинградской области ждут на «горячей линии» «Ленавтодора» по телефону
8(812)251-42-84 и электронной почте — disp@ленавтодор.рф.