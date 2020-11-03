Победили «Голый король» и «Бронзовый кабан»

- Весной петербургский Театр комедии им. Н.П. Акимова объявил конкурс афиш – к 225-летию Г.Х. Андерсена, – рассказывает заместитель директора Гатчинской ДХШ по учебно-воспитательной работе Дарья Рубцова. – Мы решили поучаствовать, потому что некоторые дети работают очень быстро, и им можно давать дополнительные задания по композиции. Семь наших учеников выбрали сказки и нарисовали по ним эскизы афиш. Работы выполняли в свободной технике. Результата мы ждали долго, потому что началась пандемия, и только 24-го октября в театре состоялся премьерный показ спектакля «Волшебные истории Оле Лукойе», после которого участников выставки зрительских афиш вызывали на сцену, и артисты вручали им подарки.

В конкурсе афиш по сказкам Андерсена принимали участие все желающие из Петербурга и области – все, кто любит театр и любит рисовать. Судя по главному стенду с репродукциями картин, участников было много. Их разделили на детскую и взрослую категории. 26-го октября официально подвели итоги конкурса. В детской группе победили ученики 2-го класса Гатчинской художественной школы: 11-летний Александр Фарулин (педагог М.А. Фазанова) с графической работой по сказке «Голый король» и 13-летняя Майя Болдырева (преподаватель Д.В. Рубцова), сделавшая иллюстрацию к сказке «Бронзовый кабан» в стиле «живопись».



