Победили «Голый король» и «Бронзовый кабан»

- Весной петербургский
Театр комедии им. Н.П. Акимова объявил конкурс афиш – к 225-летию Г.Х.
Андерсена, – рассказывает заместитель директора Гатчинской ДХШ по
учебно-воспитательной работе Дарья Рубцова. – Мы решили поучаствовать, потому что
некоторые дети работают очень быстро, и им можно давать дополнительные задания
по композиции. Семь наших учеников выбрали сказки и нарисовали по ним эскизы
афиш. Работы выполняли в свободной технике. Результата мы ждали долго, потому
что началась пандемия, и только 24-го октября в театре состоялся премьерный
показ спектакля «Волшебные истории Оле Лукойе», после которого участников
выставки зрительских афиш вызывали на сцену, и артисты вручали им подарки.
В конкурсе афиш по
сказкам Андерсена принимали участие все желающие из Петербурга и области – все,
кто любит театр и любит рисовать. Судя по главному стенду с репродукциями
картин, участников было много. Их разделили на детскую и взрослую категории.
26-го октября официально подвели итоги конкурса. В детской группе победили
ученики 2-го класса Гатчинской художественной школы: 11-летний Александр
Фарулин (педагог М.А. Фазанова) с графической работой по сказке «Голый король»
и 13-летняя Майя Болдырева (преподаватель Д.В. Рубцова), сделавшая иллюстрацию
к сказке «Бронзовый кабан» в стиле «живопись».