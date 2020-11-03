Всероссийский конкурс «Большая перемена» станет ежегодным

По
мнению российского президента, «конкурс открыл новые звезды и даже целые
созвездия юных талантов».
Как
сообщает ТАСС, 2-го ноября во время встречи с финалистами конкурса в режиме
видеоконференции Путин отметил, что благодаря «Большой перемене» у молодежи
всей страны появилась еще одна возможность для самореализации: «Чем больше
таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперед всей страны». По
словам президента, главная победа участников конкурса в том, что «они смогли
побороть сомнения, сделать важный шаг навстречу мечте, доказали, что можно
многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию».
Глава
государства подчеркнул символичность названия конкурса – «Большая перемена»:
«…в нем и жизнь, и школа, время дружбы, новых знаний, открытий, и оно отражает
грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие
перемены, которые сейчас происходят в мире», – сказал Владимир Владимирович. Он
дал высокую оценку ребятам, которые решились принять участие в конкурсе – и
завоевали каждый свою победу. По мнению Владимира Путина, эти школьники могут
стать примером для сверстников и достойны поддержки со стороны государства. «Мы
обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах», – пообещал
президент.
Он
напомнил, что победители конкурса получат по миллиону рублей и дополнительную
возможность поступить в лучшие вузы страны. Награждены будут и финалисты, а
также их преподаватели. Отдельно глава государства выделил проекты участников,
связанные с волонтерством: «Это абсолютно верно, потому что в эпоху больших
перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу,
взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу», – объяснил
президент.
Напомним,
что семь гатчинских школьников вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена».
Двое – ученица 9 класса Гатчинского лицея № 3 Варвара Маточинская и 9-классник
Елизаветинской средней школы Самир Магеррамов стали финалистами и сейчас
находятся в «Артеке», на заключительном этапе конкурса.
Президент
России уверен, что «Большую перемену» следует проводить каждый год: «Считаю,
что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдет в число
победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая
перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», – заверил глава
государства во время видеоконференции с финалистами конкурса.