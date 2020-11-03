Всероссийский конкурс «Большая перемена» станет ежегодным

По мнению российского президента, «конкурс открыл новые звезды и даже целые созвездия юных талантов».

Как сообщает ТАСС, 2-го ноября во время встречи с финалистами конкурса в режиме видеоконференции Путин отметил, что благодаря «Большой перемене» у молодежи всей страны появилась еще одна возможность для самореализации: «Чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперед всей страны». По словам президента, главная победа участников конкурса в том, что «они смогли побороть сомнения, сделать важный шаг навстречу мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию».

Глава государства подчеркнул символичность названия конкурса – «Большая перемена»: «…в нем и жизнь, и школа, время дружбы, новых знаний, открытий, и оно отражает грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире», – сказал Владимир Владимирович. Он дал высокую оценку ребятам, которые решились принять участие в конкурсе – и завоевали каждый свою победу. По мнению Владимира Путина, эти школьники могут стать примером для сверстников и достойны поддержки со стороны государства. «Мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах», – пообещал президент.

Он напомнил, что победители конкурса получат по миллиону рублей и дополнительную возможность поступить в лучшие вузы страны. Награждены будут и финалисты, а также их преподаватели. Отдельно глава государства выделил проекты участников, связанные с волонтерством: «Это абсолютно верно, потому что в эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу», – объяснил президент.

Напомним, что семь гатчинских школьников вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена». Двое – ученица 9 класса Гатчинского лицея № 3 Варвара Маточинская и 9-классник Елизаветинской средней школы Самир Магеррамов стали финалистами и сейчас находятся в «Артеке», на заключительном этапе конкурса.

Президент России уверен, что «Большую перемену» следует проводить каждый год: «Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», – заверил глава государства во время видеоконференции с финалистами конкурса.