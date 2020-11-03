Защити себя от пневмококка!

В Гатчинском районе продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Врачи настаивают на том, что прививка от гриппа позволит выработать иммунитет, способный в целом укрепить организм. Кроме того, дополнительно сделав себе прививку от пневмококка, вы сможете защитить себя от других серьезных заболеваний. Особенно это актуально для детей и представителей старшего поколения.

Пневмококковые инфекции – это группа инфекционных бактериальных заболеваний, вызываемых пневмококками. Существует более 90 разновидностей таких микроорганизмов, каждый из которых способен вызвать тяжелейшие инфекции, особенно у детей, не достигших двухлетнего возраста. Пневмококк может стать причиной воспаления легких, бронхита и плеврита, гнойного менингита, сепсиса, отитов, синуситов, артритов.

Повышенная заболеваемость пневмококковыми инфекциями регистрируется у детей до 5 лет и пожилых лиц старше 65 лет. С 2014 года вакцинация против пневмококковых инфекций внесена в национальный календарь прививок России. Сегодня в нашей стране широко используется два вида вакцин для проведения иммунизации: «Превенар» и «Пневмо 23». Обе вакцины соответствуют международным и отечественным стандартам качества.

«Превенар» используется для вакцинации детей с 2-х месяцев до 5-ти лет, а «Пневмо-23» – с 2-х лет и старше. Вместо возбудителей вакцины содержат очищенные полисахариды наиболее часто встречаемых типов пневмококков. Кроме того, введение вакцины имеет лечебный эффект в виде санации от пневмококка дыхательных путей и снижения числа носителей пневмококка. Иммунитет вырабатывается через 10-15 дней после введения и сохраняется в течение 5 лет.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко рассказал нам, что ровно месяц назад сделал прививку от гриппа, теперь – пришла очередь для прививки от пневмококковой инфекции.

- Абсолютно уверен в эффективности прививок. Советую каждому жителю города и района обязательно пройти вакцинацию и обезопасить себя и окружающих, особенно сегодня, в этот непростой период, - сказал Виталий Филоненко.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация против гриппа снижает количество случаев с осложненным течением коронавируса. Кроме того, по его словам, положительное действие оказывает и вакцинация против пневмококковой инфекции: она позволяет снизить вероятность внебольничных пневмоний.

Ирина ХРУСТАЛЁВА