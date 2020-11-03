Защити себя от пневмококка!

В
Гатчинском районе продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Врачи
настаивают на том, что прививка от гриппа позволит выработать иммунитет,
способный в целом укрепить организм. Кроме того, дополнительно сделав себе
прививку от пневмококка, вы сможете защитить себя от других серьезных
заболеваний. Особенно это актуально для детей и представителей старшего
поколения.
Пневмококковые
инфекции – это группа инфекционных бактериальных заболеваний, вызываемых
пневмококками. Существует более 90 разновидностей таких микроорганизмов, каждый
из которых способен вызвать тяжелейшие инфекции, особенно у детей, не достигших
двухлетнего возраста. Пневмококк может стать причиной воспаления легких,
бронхита и плеврита, гнойного менингита, сепсиса, отитов, синуситов, артритов.
Повышенная
заболеваемость пневмококковыми инфекциями регистрируется у детей до 5 лет и
пожилых лиц старше 65 лет. С 2014 года вакцинация против пневмококковых
инфекций внесена в национальный календарь прививок России. Сегодня в нашей
стране широко используется два вида вакцин для проведения иммунизации:
«Превенар» и «Пневмо 23». Обе вакцины соответствуют международным и
отечественным стандартам качества.
«Превенар»
используется для вакцинации детей с 2-х месяцев до 5-ти лет, а «Пневмо-23» – с
2-х лет и старше. Вместо возбудителей вакцины содержат очищенные полисахариды
наиболее часто встречаемых типов пневмококков. Кроме того, введение вакцины
имеет лечебный эффект в виде санации от пневмококка дыхательных путей и
снижения числа носителей пневмококка. Иммунитет вырабатывается через 10-15 дней
после введения и сохраняется в течение 5 лет.
Глава
Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко рассказал нам, что ровно месяц
назад сделал прививку от гриппа, теперь – пришла очередь для прививки от пневмококковой
инфекции.
-
Абсолютно уверен в эффективности прививок. Советую каждому жителю города и
района обязательно пройти вакцинацию и обезопасить себя и окружающих, особенно
сегодня, в этот непростой период, - сказал Виталий Филоненко.
Ранее
глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация
против гриппа снижает количество случаев с осложненным течением коронавируса. Кроме
того, по его словам, положительное действие оказывает и вакцинация против
пневмококковой инфекции: она позволяет снизить вероятность внебольничных
пневмоний.
Ирина ХРУСТАЛЁВА