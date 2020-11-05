По воде и снегу

В Томской области перепись в октябре охватила три района — Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский. Достаточно сложным оказался Александровский. Он находится на севере региона и традиционно считается труднодоступным. Все населенные пункты расположены по берегам реки Обь. Постоянного транспортного сообщения с ними нет — зачастую добраться до окраин района можно либо по реке, либо вертолетом. Но речная навигация прекращается с первыми ночными морозами. В этом году ее закрыли уже 18 октября.

Отрезаны водой от «большой земли» и пять поселений Кривошеинского района. Октябрь оказался самым удобным месяцем для переписи здесь. В зимний период добраться, например, до с. Красный Яр может помешать поздний ледостав и теплая погода, что сделает лед на реке Обь слишком опасным. Весной ряд сел района берет в «блокаду» разлив реки Мингерь — вышедшая из берегов вода перерезает несколько участков единственной дороги. При неблагоприятных погодных условиях (затяжные заморозки, обильные осадки) дорожное полотно может быть восстановлено только в июне.

В д. Старосайнаково добраться в весенний период также мешает разлив реки Шегарка, русло которой расположено рядом с дорогой и часто подтопляет ее. В пять населенных пунктов Тегульдетского района в отличие от апреля, в октябре еще можно добраться паромной переправой.

Все население в этих районах сельское. Традиционно мужская часть в большинстве занимается рыбной ловлей и охотой. Женщины — огородничеством и сбором дикоросов: грибов, ягод, лекарственных трав, кедровой и сосновой шишки, корня лопуха, чаги. Из собранного листа иван-чая в с. Красный Яр делается ферментированный чай, который отправляется в Москву и в дальнейшем на экспорт.

На работу сюда привлекаются жители соседних сел, районов и даже регионов России. Для этого имеется общежитие, предприятие арендует квартиры для специалистов из Красноярска, Казани, Барнаула. Задача переписчиков – учесть все население территории, в том числе приезжих на временные работы.

В д. Карнаухово, напротив, живут в основном пенсионеры, поскольку здесь нет ни школы, ни магазина, ни почты. Люди занимаются домашним хозяйством и реализуют излишки продукции на ярмарках в Томске. Мужчины работоспособного возраста работают вахтовым методом в с. Красный Яр или на предприятиях нефтедобычи в других регионах.

Жители д. Старосайнаково работают преимущественно в соседнем, более крупном селе Володино. Оно находится в 3 километрах, но здесь есть 2 больших предприятия и бюджетные учреждения (администрация поселения, школа, медпункт, почта, дом культуры, музыкальная школа), что порождает ежедневную маятниковую трудовую миграцию — в масштабах одной труднодоступной территории. Сколько точно людей участвует в этой миграции, чем занимаются и какие источники дохода имеют, станет ясно только после полной обработки всех полученных данных Всероссийской переписи. Статистика покажет и национальный состав.

Известно, что на труднодоступных территориях Томской области проживают люди разной национальности: русские, ханты, немцы, армяне. Есть и малочисленный народ тюркского происхождения — чулымцы. Название происходит от реки Чулым (приток Оби), в среднем и нижнем течении которой они и проживали веками. По итогам перепись 2010 года, в России насчитывалось 355 чулымцев. Как изменилась их численность, мы можем узнать уже в следующем году.

Всего в октябре в труднодоступных районах региона работало 39 переписчиков — преимущественно женщины в возрасте от 19 до 45 лет.

Передвижения переписчиков в основном происходило водным и автомобильным транспортом, а также пешком. Местное население отнеслось к опросу с пониманием и зачастую с интересом отвечало на вопросы. Больше сложностей переписчикам доставила неблагоприятная погода. Так, в ночь на 6 октября на территории районов выпал обильный снег, который пролежал 3 дня, а затем растаял, оставив после себя непролазную грязь. На протяжении практически всех дней переписи шли дожди, что тоже мешало опросу, если он проходил вне помещений.

Тем не менее, за октябрь переписчики обошли практически все помещения, указанные в плане маршрутов. Удалось выявить и некоторые изменения, когда прежде жилое помещение уже не является таковым, или две квартиры объединились в одну.

Следующий этап переписи в Томской области придется на февраль 2021 года и охватит уже 59 населенных пунктов еще шести районов. Передвигаться по маршрутам переписчики будут на вездеходах и даже вертолетах.

В октябре завершился и первый этап переписи в Ямало-Ненецком автономном округе — объезд малонаселенных деревень Ишвары, Карвожгорт, Ильягорт, Пословы Шурышкарского района на моторной лодке. Речная навигация в октябре здесь уже прекращается и до мая будущего года добраться до этих сел будет невозможно

В декабре перепись продолжится в других населенных пунктах Шурышкарского района ЯНАО, а также в местах проживания коренных малочисленных народов Крайнего Севера, куда добраться можно по «зимнику» на внедорожниках и вездеходах.

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