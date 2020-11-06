Как – обухом по голове?

…В
Мызе-Ивановке на Советской улице зрел соседский конфликт. Супруги К. торговали
спиртным и сигаретами. Соседка ругалась, что они спаивают ее мужа. Следом за
мужем причащаться у спекулянтов стал ее взрослый сын.
Как-то
в начале сентября женщина снова застукала отпрыска на участке у соседа Виктора
– они пили водку. Мать предъявила Виктору претензию – она же просила его не
продавать спиртное членам ее семьи. Сын подхватился и убежал, а сосед Виктор
ударил ее кулаком по голове, отчего она упала на бетонную дорожку и больно
ударилась. В это время сосед бегал вокруг нее с каким-то предметом, завернутым
в синюю тряпку, и кричал: «Сейчас ты получишь топором!» После этого женщина три
недели с соседом не общалась и даже заявила на него в полицию. А потом сын
решил купить у дяди Вити сигареты. Мать его останавливала, он не послушал и
ушел. Вернулся минут через десять – весь в крови. Вызвали «скорую». Фельдшер,
приехавшая по вызову, сказала, что у сына открытый перелом черепа. По его
словам, он пришел за сигаретами, а сосед дядя Витя ударил его то ли топором, то
ли молотком, замотанным в тряпку. Пострадавшего доставили в Гатчинскую больницу
– в противошоковую операционную.
В
тот же вечер к Виктору К. нагрянула полиция. Он признался, что ударил
соседского сына. Возбудили уголовное дело, началось расследование.
Как
рассказал потерпевший, в тот день у него осталось всего две сигареты в пачке, и
он решил сходить за сигаретами к соседу. Он и раньше неоднократно покупал у
него – по 60 рублей за пачку. Цена устраивала.
Молодой
человек пошел на соседний участок. Дядя Витя был во дворе, один, на вид –
адекватный и трезвый. По словам потерпевшего, он просто стоял у входа в дом,
засунув руки в карманы, и ждал. Хозяин зашел в дом, парень, ожидая его
возвращения, повернулся спиной к крыльцу. Когда входная дверь скрипнула, он
обернулся и успел увидеть, как сосед замахивается на него топором, обмотанным
тряпкой. В момент нанесения удара металлическая часть топора приоткрылась, и
молодой человек заметил, что обух летит ему в голову.
Первый
удар пришелся в лоб. Удар был настолько сильным, что треснул череп, хлынула
кровь. Парень упал, стал кричать соседу, чтобы тот остановился, и пополз к
калитке. Но его крики соседа не остановили: ничего не отвечая, он продолжал
наносить ползущему удары обухом топора. Дважды ударил по колену. Потом, подойдя
ближе, снова прицелился в голову, но молодой человек закрылся рукой, и два
удара пришлись ему в область предплечья и в плечо. Он дополз до калитки, с
трудом поднялся и на одной ноге допрыгал до дома родителей. Сосед на улицу не
выходил – предпочел остаться незамеченным для нежелательных свидетелей.
Дома
раненый сам себе вызвал «скорую» по номеру «112», и его отвезли в реанимацию. В
ходе операции ему сделали трепанацию черепа, лечился он долго, работать в это
время, естественно, не мог. На лбу у него образовалась вмятина – требуется
установка пластины и устранение косметического дефекта. Коленный сустав
поврежден – периодически защемляет нерв, и молодой человек вздрагивает от боли.
На руке остались шрамы.
Виктору
К. предъявили обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов,
используемых в качестве оружия. С обвиняемого взяли подписку о невыезде.
По
окончании предварительного следствия гражданин К. предстал перед судом. В
судебном заседании он свою вину признал частично. Подтвердил, что испытывал
неприязненное отношение к потерпевшему. Не отрицал факта нанесения ударов по
голове, плечу, ногам и рукам молодого человека во дворе своего дома в
Мызе-Ивановке. Но сослался на самооборону: якобы сосед пришел к нему во двор и
замахнулся на него топором.
Прокуратура
предъявила гражданский иск о взыскании в доход территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области стоимости лечения
пострадавшего – 68 тысяч рублей. Гражданин К. иск признал частично. Также, как
и гражданский иск потерпевшего – в части взыскания морального вреда на сумму
500 тысяч рублей, признал частично, а именно – одну десятую часть. Иск
потерпевшего о возмещении материального вреда на сумму более 360 тысяч рублей в
связи с недополученной заработной платой из-за временной утраты
трудоспособности – пострадавший полгода не работал – не признал.
Оценив
все доказательства, суд пришел к выводу, что обвиняемый не находился в
состоянии необходимой самообороны, а совершил преступление на почве личных
неприязненных отношений к потерпевшему. И с целью причинения тяжкого вреда
здоровью молодого человека нанес ему несколько ударов в жизненно важный орган –
в голову. И продолжал бить, несмотря на то, что потерпевший упал.
Суд
учел, что гражданин К. не судим и является пенсионером, страдающим хроническими
заболеваниями. На учетах не состоит, по месту регистрации в Петербурге
характеризуется как лицо, регулярно оплачивающее квартирную плату. Однако на
скамье подсудимых гражданин К. оказался за совершение умышленного преступления,
относящегося к категории тяжких, направленного против здоровья человека и
имеющего повышенную общественную опасность.
Руководствуясь
принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, суд пришел к
выводу, что перевоспитание пенсионера возможно только в условиях реального
лишения свободы.
Гатчинский
городской суд признал Виктора К., 1958 года рождения, женатого, пенсионера, не
трудоустроенного, несовершеннолетних детей не имеющего, виновным и приговорил
его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. Осужденного заключили под стражу в зале суда.
Суд
удовлетворил гражданские иски, предъявленные гражданину К.: иск заместителя
прокурора в доход территориального фонда ОМС – 68 тысяч рублей, затраченных на
лечение пострадавшего. А также гражданский иск самого пострадавшего в сумме
полмиллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. И процессуальные
издержки – расходы потерпевшего на адвоката и прочее – порядка 30 тысяч рублей.
Иск
потерпевшего о взыскании материального вреда в связи с недополученной зарплатой
решено передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в
связи с необходимостью дополнительных расчетов.
По информации Гатчинской городской прокуратуры