Как – обухом по голове?

…В Мызе-Ивановке на Советской улице зрел соседский конфликт. Супруги К. торговали спиртным и сигаретами. Соседка ругалась, что они спаивают ее мужа. Следом за мужем причащаться у спекулянтов стал ее взрослый сын.

Как-то в начале сентября женщина снова застукала отпрыска на участке у соседа Виктора – они пили водку. Мать предъявила Виктору претензию – она же просила его не продавать спиртное членам ее семьи. Сын подхватился и убежал, а сосед Виктор ударил ее кулаком по голове, отчего она упала на бетонную дорожку и больно ударилась. В это время сосед бегал вокруг нее с каким-то предметом, завернутым в синюю тряпку, и кричал: «Сейчас ты получишь топором!» После этого женщина три недели с соседом не общалась и даже заявила на него в полицию. А потом сын решил купить у дяди Вити сигареты. Мать его останавливала, он не послушал и ушел. Вернулся минут через десять – весь в крови. Вызвали «скорую». Фельдшер, приехавшая по вызову, сказала, что у сына открытый перелом черепа. По его словам, он пришел за сигаретами, а сосед дядя Витя ударил его то ли топором, то ли молотком, замотанным в тряпку. Пострадавшего доставили в Гатчинскую больницу – в противошоковую операционную.

В тот же вечер к Виктору К. нагрянула полиция. Он признался, что ударил соседского сына. Возбудили уголовное дело, началось расследование.

Как рассказал потерпевший, в тот день у него осталось всего две сигареты в пачке, и он решил сходить за сигаретами к соседу. Он и раньше неоднократно покупал у него – по 60 рублей за пачку. Цена устраивала.

Молодой человек пошел на соседний участок. Дядя Витя был во дворе, один, на вид – адекватный и трезвый. По словам потерпевшего, он просто стоял у входа в дом, засунув руки в карманы, и ждал. Хозяин зашел в дом, парень, ожидая его возвращения, повернулся спиной к крыльцу. Когда входная дверь скрипнула, он обернулся и успел увидеть, как сосед замахивается на него топором, обмотанным тряпкой. В момент нанесения удара металлическая часть топора приоткрылась, и молодой человек заметил, что обух летит ему в голову.

Первый удар пришелся в лоб. Удар был настолько сильным, что треснул череп, хлынула кровь. Парень упал, стал кричать соседу, чтобы тот остановился, и пополз к калитке. Но его крики соседа не остановили: ничего не отвечая, он продолжал наносить ползущему удары обухом топора. Дважды ударил по колену. Потом, подойдя ближе, снова прицелился в голову, но молодой человек закрылся рукой, и два удара пришлись ему в область предплечья и в плечо. Он дополз до калитки, с трудом поднялся и на одной ноге допрыгал до дома родителей. Сосед на улицу не выходил – предпочел остаться незамеченным для нежелательных свидетелей.

Дома раненый сам себе вызвал «скорую» по номеру «112», и его отвезли в реанимацию. В ходе операции ему сделали трепанацию черепа, лечился он долго, работать в это время, естественно, не мог. На лбу у него образовалась вмятина – требуется установка пластины и устранение косметического дефекта. Коленный сустав поврежден – периодически защемляет нерв, и молодой человек вздрагивает от боли. На руке остались шрамы.

Виктору К. предъявили обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. С обвиняемого взяли подписку о невыезде.

По окончании предварительного следствия гражданин К. предстал перед судом. В судебном заседании он свою вину признал частично. Подтвердил, что испытывал неприязненное отношение к потерпевшему. Не отрицал факта нанесения ударов по голове, плечу, ногам и рукам молодого человека во дворе своего дома в Мызе-Ивановке. Но сослался на самооборону: якобы сосед пришел к нему во двор и замахнулся на него топором.

Прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании в доход территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области стоимости лечения пострадавшего – 68 тысяч рублей. Гражданин К. иск признал частично. Также, как и гражданский иск потерпевшего – в части взыскания морального вреда на сумму 500 тысяч рублей, признал частично, а именно – одну десятую часть. Иск потерпевшего о возмещении материального вреда на сумму более 360 тысяч рублей в связи с недополученной заработной платой из-за временной утраты трудоспособности – пострадавший полгода не работал – не признал.

Оценив все доказательства, суд пришел к выводу, что обвиняемый не находился в состоянии необходимой самообороны, а совершил преступление на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему. И с целью причинения тяжкого вреда здоровью молодого человека нанес ему несколько ударов в жизненно важный орган – в голову. И продолжал бить, несмотря на то, что потерпевший упал.

Суд учел, что гражданин К. не судим и является пенсионером, страдающим хроническими заболеваниями. На учетах не состоит, по месту регистрации в Петербурге характеризуется как лицо, регулярно оплачивающее квартирную плату. Однако на скамье подсудимых гражданин К. оказался за совершение умышленного преступления, относящегося к категории тяжких, направленного против здоровья человека и имеющего повышенную общественную опасность.

Руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, суд пришел к выводу, что перевоспитание пенсионера возможно только в условиях реального лишения свободы.

Гатчинский городской суд признал Виктора К., 1958 года рождения, женатого, пенсионера, не трудоустроенного, несовершеннолетних детей не имеющего, виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденного заключили под стражу в зале суда.

Суд удовлетворил гражданские иски, предъявленные гражданину К.: иск заместителя прокурора в доход территориального фонда ОМС – 68 тысяч рублей, затраченных на лечение пострадавшего. А также гражданский иск самого пострадавшего в сумме полмиллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. И процессуальные издержки – расходы потерпевшего на адвоката и прочее – порядка 30 тысяч рублей.

Иск потерпевшего о взыскании материального вреда в связи с недополученной зарплатой решено передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в связи с необходимостью дополнительных расчетов.





По информации Гатчинской городской прокуратуры