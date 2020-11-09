В армию – безопасно!

Чтобы не допустить скопления большого
количества призывников был скорректирован график заседания призывных комиссий.
На призывных пунктах организовано движение с соблюдением социальной дистанции и
разграничение потоков призывников и других граждан, которые приходят для
уточнения сведений по воинскому учету.
В соответствии с решением губернатора и
распоряжением комитета по здравоохранению Ленинградской области будущие солдаты
проходят двухэтапное тестирование на COVID-19. Только после этого призывники
допускаются на сборный пункт области. Такой многоступенчатый подход во время
весеннего призыва позволил не допустить отправки болеющих в Вооруженные силы
РФ.
Призывники и сотрудники военных
комиссариатов обеспечены средствами индивидуальной защиты. Все призывные пункты
оборудованы медицинскими постами. Также, в соответствии с разработанным
регламентом, осуществляется ежедневная дезинфекция сборного пункта подразделениями
войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного
округа.
Напомним, что осенне-зимняя призывная
кампания продлится до 31 декабря. Ежегодно Ленинградская область успешно
проводит призывные кампании и выполняет
план по призыву на 100%.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области