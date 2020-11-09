В армию – безопасно!

В армию – безопасно!

Осенне-зимняя призывная кампания в области проходит в соответствии с планом и с соблюдением противоэпидемиологических мер. Об этом сообщил военный комиссар Ленинградской области Петр Ашхарумов: «Одним из первостепенных вопросов призыва является недопущение проникновения коронавирусной инфекции в Вооруженные силы РФ. И для этого проводятся противоэпидемиологические меры от порогов комиссариатов, каждый из которых сейчас работает в условиях усиленного противоэпидемиологического режима, до прибытия новобранцев в воинские части».

Рубрики : Общество     09 Nov 2020

Чтобы не допустить скопления большого количества призывников был скорректирован график заседания призывных комиссий. На призывных пунктах организовано движение с соблюдением социальной дистанции и разграничение потоков призывников и других граждан, которые приходят для уточнения сведений по воинскому учету.

В соответствии с решением губернатора и распоряжением комитета по здравоохранению Ленинградской области будущие солдаты проходят двухэтапное тестирование на COVID-19. Только после этого призывники допускаются на сборный пункт области. Такой многоступенчатый подход во время весеннего призыва позволил не допустить отправки болеющих в Вооруженные силы РФ.

Призывники и сотрудники военных комиссариатов обеспечены средствами индивидуальной защиты. Все призывные пункты оборудованы медицинскими постами. Также, в соответствии с разработанным регламентом, осуществляется ежедневная дезинфекция сборного пункта подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа.

Напомним, что осенне-зимняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Ежегодно Ленинградская область успешно проводит призывные кампании и  выполняет план по призыву на 100%.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

 

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