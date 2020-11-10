Будущее малых территорий – в людях!

Участие в нём приняли 11 некоммерческих организаций,
деятельность которых связана с развитием общественных пространств на территории
поселений Ленинградской области. Одним из участников проекта стал гатчинский
культурный центр «Загвоздка».
Семинар по развитию стратегии деятельности культурных
центров прошёл в арт-усадьбе «Кайкино 10». Он стал первым мероприятием проекта
«Творческие люди и малые территории» автономной некоммерческой организации
«Творческие проекты Кайкино», который реализуется в Ленинградской области с
использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов. Цель проекта - путём поддержки некоммерческих
организаций, работающих в сфере культуры, способствовать развитию малых
территорий.
На стратегическом семинаре участники
представили свои организации. О гатчинском культурном центре «Загвоздка»
рассказал его руководитель Евгений Климов. Центр «Загвоздка» открылся осенью
2019 года в Гатчине, на территории мастерской движущейся скульптуры
«КлимКинетик». В центре проводятся тематические интерактивные
культурно-просветительские вечера - литературные, музыкальные, творческие,
историко-краеведческие, которые объединяют гатчинцев самых разных возрастов и
профессий.
30 октября в соседних Горках
(Ломоносовский район) состоялся творческий хакатон. Участники семинара
изучали пути развития деятельности культурных центров уже вместе с экспертами -
лучшими профессионалами креативных индустрий Северо-Запада России.
Для мозгового штурма, которым, собственно, и является
творческий хакатон, представители культурных центров и эксперты сформировали
четыре команды, работающие в разных тематических направлениях. Участники
хакатона искали креативные пути развития деятельности культурных центров в
провинции, учились разрабатывать новые форматы событий и проектов, формировали
партнерства и предлагали инновационные технологии, связанные с развитием своих
территорий.
За два дня пилотного мероприятия проекта «Творческие
люди и малые территории» сформировалась команда настоящих единомышленников со
всей Ленинградской области. И это неудивительно, ведь главная цель у созданных
на основе НКО культурных центров одна — преобразовывать и благоустраивать среду
наших малых населенных пунктов во благо их жителей.
Одна из задач таких культурных центров — не просто
делать жизнь людей интересной и осмысленной, но и привлекать всё большее число
граждан к совместному облагораживанию жизни города или поселка. Один из путей к
решению этой задачи — создание событийности, которая служит средством улучшения
города, делая его более привлекательным и жизнеспособным.
Культурные события выступают в роли инструмента
развития региона, уверена эксперт Российского фонда культуры Ирина Кизилова.
Она привела немало примеров того, как культурные события приводят к развитию
того или иного небольшого, ничем, казалось бы, неприметного населенного пункта.
Среди них, к примеру, фестиваль камерной музыки в Кухмо (Финляндия), за
пятьдесят лет своего существования сделавший этот маленький городок с
десятитысячным населением известным во всей Европе.
Но, как считает Ирина Кизилова, дело не только в этом.
В последние годы общение, посещение объектов культуры, экскурсий,
мастер-классов, отдых в прекрасных местах стали необходимой потребностью многих
людей, и особенно остро это ощущалось во время самоизоляции и карантина. И
социально-культурные центры могут помочь решить эту задачу.
Как отметила заместитель директора Центра
компетенций по развитию комфортной городской среды при правительстве
Ленинградской области Елизавета Гречухина, в последние годы происходит заметный
рост количества некоммерческих организаций, решающих социально-культурные
проблемы нашего общества.
- Возникновение социально-культурных проектов — это
закономерная реакция общества на какую-то боль своего времени, - считает она. -
Мы сейчас живем в постсоветской, довольно конфликтной среде, которая давно не
обновлялась. Мы не можем перестроить старые некрасивые дома — это сложно,
дорого и практически невозможно в нашем экономическом состоянии. Но
благоустроить среду, в которой мы живем, в наших силах, причем таким образом,
что людям будет в ней хорошо, даже несмотря на эти устаревшие дома. Среда — как
плазма, соединяющая все вещи. Если мы эту среду-«плазму» обновим, уже будет
достойно и хорошо...
По словам Елизаветы Гречухиной, один из трендов
последнего времени в России - сбалансировать происходящую миграцию в больших
городах. А этого можно достигнуть лишь одним путём — поддерживая людей на
местах, заинтересовывая их чем-то. Люди должны захотеть оставаться в своих
малых населенных пунктах, преобразовывая их совместными усилиями.
- Меня очень порадовало это мероприятие, - призналась
Елизавета Гречухина. - Мне кажется очень важным и интересным, когда в одном
месте собираются люди со схожими проблемами, целями и задачами и вместе
генерируют какое-то решение. Мне кажется важным направление на развитие
подобных креативных вещей на малых территориях. С другой стороны, настоящий
комплексный эффект может быть достигнут с помощью синхронизации действий
местных инициативных групп, государства и бизнеса, для которых важно
удовлетворять потребности жителей этих территорий. Если все наши усилия будут
идти в одном направлении, обязательно получится что-то хорошее. В малых
населенных пунктах будут возникать «точки роста», которые приведут их к
настоящему расцвету. Я уверена, что будущее малых городов - не в фабриках и
заводах, а - в людях.
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