Будущее малых территорий – в людях!

Участие в нём приняли 11 некоммерческих организаций, деятельность которых связана с развитием общественных пространств на территории поселений Ленинградской области. Одним из участников проекта стал гатчинский культурный центр «Загвоздка».

Семинар по развитию стратегии деятельности культурных центров прошёл в арт-усадьбе «Кайкино 10». Он стал первым мероприятием проекта «Творческие люди и малые территории» автономной некоммерческой организации «Творческие проекты Кайкино», который реализуется в Ленинградской области с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Цель проекта - путём поддержки некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, способствовать развитию малых территорий.

На стратегическом семинаре участники представили свои организации. О гатчинском культурном центре «Загвоздка» рассказал его руководитель Евгений Климов. Центр «Загвоздка» открылся осенью 2019 года в Гатчине, на территории мастерской движущейся скульптуры «КлимКинетик». В центре проводятся тематические интерактивные культурно-просветительские вечера - литературные, музыкальные, творческие, историко-краеведческие, которые объединяют гатчинцев самых разных возрастов и профессий.

30 октября в соседних Горках (Ломоносовский район) состоялся творческий хакатон. Участники семинара изучали пути развития деятельности культурных центров уже вместе с экспертами - лучшими профессионалами креативных индустрий Северо-Запада России.

Для мозгового штурма, которым, собственно, и является творческий хакатон, представители культурных центров и эксперты сформировали четыре команды, работающие в разных тематических направлениях. Участники хакатона искали креативные пути развития деятельности культурных центров в провинции, учились разрабатывать новые форматы событий и проектов, формировали партнерства и предлагали инновационные технологии, связанные с развитием своих территорий.

За два дня пилотного мероприятия проекта «Творческие люди и малые территории» сформировалась команда настоящих единомышленников со всей Ленинградской области. И это неудивительно, ведь главная цель у созданных на основе НКО культурных центров одна — преобразовывать и благоустраивать среду наших малых населенных пунктов во благо их жителей.

Одна из задач таких культурных центров — не просто делать жизнь людей интересной и осмысленной, но и привлекать всё большее число граждан к совместному облагораживанию жизни города или поселка. Один из путей к решению этой задачи — создание событийности, которая служит средством улучшения города, делая его более привлекательным и жизнеспособным.

Культурные события выступают в роли инструмента развития региона, уверена эксперт Российского фонда культуры Ирина Кизилова. Она привела немало примеров того, как культурные события приводят к развитию того или иного небольшого, ничем, казалось бы, неприметного населенного пункта. Среди них, к примеру, фестиваль камерной музыки в Кухмо (Финляндия), за пятьдесят лет своего существования сделавший этот маленький городок с десятитысячным населением известным во всей Европе.

Но, как считает Ирина Кизилова, дело не только в этом. В последние годы общение, посещение объектов культуры, экскурсий, мастер-классов, отдых в прекрасных местах стали необходимой потребностью многих людей, и особенно остро это ощущалось во время самоизоляции и карантина. И социально-культурные центры могут помочь решить эту задачу.

Как отметила заместитель директора Центра компетенций по развитию комфортной городской среды при правительстве Ленинградской области Елизавета Гречухина, в последние годы происходит заметный рост количества некоммерческих организаций, решающих социально-культурные проблемы нашего общества.

- Возникновение социально-культурных проектов — это закономерная реакция общества на какую-то боль своего времени, - считает она. - Мы сейчас живем в постсоветской, довольно конфликтной среде, которая давно не обновлялась. Мы не можем перестроить старые некрасивые дома — это сложно, дорого и практически невозможно в нашем экономическом состоянии. Но благоустроить среду, в которой мы живем, в наших силах, причем таким образом, что людям будет в ней хорошо, даже несмотря на эти устаревшие дома. Среда — как плазма, соединяющая все вещи. Если мы эту среду-«плазму» обновим, уже будет достойно и хорошо...

По словам Елизаветы Гречухиной, один из трендов последнего времени в России - сбалансировать происходящую миграцию в больших городах. А этого можно достигнуть лишь одним путём — поддерживая людей на местах, заинтересовывая их чем-то. Люди должны захотеть оставаться в своих малых населенных пунктах, преобразовывая их совместными усилиями.

- Меня очень порадовало это мероприятие, - призналась Елизавета Гречухина. - Мне кажется очень важным и интересным, когда в одном месте собираются люди со схожими проблемами, целями и задачами и вместе генерируют какое-то решение. Мне кажется важным направление на развитие подобных креативных вещей на малых территориях. С другой стороны, настоящий комплексный эффект может быть достигнут с помощью синхронизации действий местных инициативных групп, государства и бизнеса, для которых важно удовлетворять потребности жителей этих территорий. Если все наши усилия будут идти в одном направлении, обязательно получится что-то хорошее. В малых населенных пунктах будут возникать «точки роста», которые приведут их к настоящему расцвету. Я уверена, что будущее малых городов - не в фабриках и заводах, а - в людях.

Фото автора