Егор Холкин завоевал «серебро», Игорь Пушкарев – «бронзу»

Сборная команда России, куда вошли гатчинцы Егор Холкин и Игорь Пушкарев, стала третьей по итогам первенства, одержав победы над командами из Португалии (4-1), Швеции (3-2), Чехии (3-2), Германии (3-1), и уступив в полуфинале команде Франции (3-1). Команда из Дании одержала победу в финале над Францией со счетом 3-0.

По итогам личного первенства Европы по бадминтону копилка сборной команды России пополнилась двумя золотыми, серебряной и бронзовой медалями. Золото завоевали Анастасия Шаповалова в женской одиночке, Анастасия Боярун и Алена Яковлева в женской паре, серебро – у гатчинского спортсмена Егора Холкина и Георгия Лебедева в мужской паре, бронза у микста: Льва Баринова и Анастасии Боярун.

Поздравляем Егора Холкина и Игоря Пушкарева с заслуженной победой!