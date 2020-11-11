Егор Холкин завоевал «серебро», Игорь Пушкарев – «бронзу»

Сборная команда России,
куда вошли гатчинцы Егор Холкин и Игорь Пушкарев, стала третьей по итогам
первенства, одержав победы над командами из Португалии (4-1), Швеции (3-2),
Чехии (3-2), Германии (3-1), и уступив в полуфинале команде Франции (3-1).
Команда из Дании одержала победу в финале над Францией со счетом 3-0.
По итогам личного
первенства Европы по бадминтону копилка сборной команды России пополнилась
двумя золотыми, серебряной и бронзовой медалями. Золото завоевали Анастасия
Шаповалова в женской одиночке, Анастасия Боярун и Алена Яковлева в женской
паре, серебро – у гатчинского спортсмена Егора Холкина и Георгия Лебедева в
мужской паре, бронза у микста: Льва Баринова и Анастасии Боярун.
Поздравляем Егора Холкина
и Игоря Пушкарева с заслуженной победой!