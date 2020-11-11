В микрорайоне Аэродром появилось круговое движение

В микрорайоне Аэродром появилось круговое движение

В Гатчине в микрорайоне Аэродром изменена схема движения автотранспорта на перекрёстке улиц Слепнева, Зверевой и Диагональной.

Рубрики : Дороги     11 Nov 2020

На данном перекрёстке организовано круговое движение. В соответствии с новой схемой установлены дорожные знаки.

Автомобилистов призывают быть внимательными и выезжать на круговое движение с учётом установленных дорожных знаков и разметки.                                  

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