Дарья Некрасова выиграла Swimcup серии Minutes

Дарья Некрасова выиграла Swimcup серии Minutes

В субботу, седьмого ноября, в бассейне СКА в Санкт-Петербурге прошли соревнования по плаванию Swimcup серии Minutes. Гатчину представляли участники спортивной школы «Киви» категории «Мастерс».

Рубрики : Спорт     12 Nov 2020

Дарья Некрасова успешно начала соревновательный сезон, заняв первое место. За 60 отведенных минут она преодолела дистанцию 4,24 км. Второе место в этом же заплыве занял Дмитрий Травкин, который за один час проплыл 3,710 км. Дарью Юдину поздравляем с дебютом на соревнованиях в 50-ти метровом бассейне. Она принимала участие в 30-минутном заплыве.

Основная подготовка к соревнованиям проходила за счет тренировок на открытом воздухе в летне-осенний период и плавания в открытой воде. Недавно возобновленные тренировки в гатчинском бассейне «Волна» помогли спортсменам вспомнить технические элементы – старты, повороты.

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