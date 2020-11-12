Дарья Некрасова выиграла Swimcup серии Minutes

Дарья Некрасова успешно начала соревновательный сезон, заняв первое место. За 60 отведенных минут она преодолела дистанцию 4,24 км. Второе место в этом же заплыве занял Дмитрий Травкин, который за один час проплыл 3,710 км. Дарью Юдину поздравляем с дебютом на соревнованиях в 50-ти метровом бассейне. Она принимала участие в 30-минутном заплыве.

Основная подготовка к соревнованиям проходила за счет тренировок на открытом воздухе в летне-осенний период и плавания в открытой воде. Недавно возобновленные тренировки в гатчинском бассейне «Волна» помогли спортсменам вспомнить технические элементы – старты, повороты.