Нет никакой ячейки безопасности

4-го ноября в дежурную
часть поступило заявление от жителя деревни Ивановки, работающего сервисным
инженером. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал,
что неизвестные лица пытаются взять кредит от его имени. Далее стали приходить смс
с кодами подтверждения, которые потерпевший и сообщил по телефону оператору.
После этого на его счет была зачислена крупная сумма – более 227 тысяч рублей.
«Сотрудник банка» заявил,
что эти деньги надо перевести в ячейку для безопасности, а затем они вернутся
на счет. Мужчина продолжил сообщать коды из смс, после чего со счета списалось
почти 200 тысяч рублей тремя платежами куда-то в сторону Омска. На следующий
день ему снова позвонили и по той же схеме списали еще 150 тысяч – опять же,
тремя платежами. Общая сумма ущерба составила, без малого, 350 тысяч рублей.
По фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела.