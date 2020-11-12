Нет никакой ячейки безопасности

4-го ноября в дежурную часть поступило заявление от жителя деревни Ивановки, работающего сервисным инженером. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что неизвестные лица пытаются взять кредит от его имени. Далее стали приходить смс с кодами подтверждения, которые потерпевший и сообщил по телефону оператору. После этого на его счет была зачислена крупная сумма – более 227 тысяч рублей.

«Сотрудник банка» заявил, что эти деньги надо перевести в ячейку для безопасности, а затем они вернутся на счет. Мужчина продолжил сообщать коды из смс, после чего со счета списалось почти 200 тысяч рублей тремя платежами куда-то в сторону Омска. На следующий день ему снова позвонили и по той же схеме списали еще 150 тысяч – опять же, тремя платежами. Общая сумма ущерба составила, без малого, 350 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.