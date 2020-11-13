Гатчинский полумарафон в воскресенье остановит движение

Впервые
за всю историю полумарафона главное соревнование по бегу Гатчины и Ленобласти
состоится в сокращённом формате и формате онлайн.
Офлайн
полумарафон состоится только на дистанции 21 километр. На старт выйдут 80
спортсменов, которые были первыми финишерами 2019 года, а также те, кто имеет
результат не ниже 1 часа 20 минут на полумарафоне (21 км). Количество
участников полумарафона лимитировано в соответствии с ограничительными мерами,
действующими в регионе.
Дистанция
пройдёт по новому маршруту. Место старта - перекресток ул. Соборная и ул.
Красная – пр. 25 Октября – ул. Хохлова – ул. Крупской – ул. Рощинская – пр. 25
Октября – ул. 7 Армии – ул. Карла Маркса – ул. Гагарина - пр. 25 Октября - ул.
Радищева – Госпитальный переулок – ул. Красная – место финиша - перекресток ул.
Красной и Соброной.
Внимание,
на время проведения полумарафона с 11.30 до 13.30 будет перекрыто движение
автотранспорта по маршруту забега. Проезд машин скорой помощи и другой
спецтехники будет осуществляться без перебоев, по выделенной полосе маршрута.
В
связи с тем, что выйти на старт полумарафона в Гатчине смогут не все,
организаторы подготовили возможность принять участие в формате онлайн.
Чтобы
стать участником онлайн забега на 10 километров и попасть в протокол,
необходимо ознакомиться с правилами и зарегистрироваться на сайте: https://s10.run/gatchina2020
Все
участники получат дипломы.
А
все, кто зарегистрировался на сайте Гатчинского полумарафона, получат медаль.