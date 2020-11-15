«Активный горожанин»: много вопросов к ЖКХ

Наибольшее количество обращений на этой неделе поступило в адрес комитета ЖКХ администрации Гатчинского района, сотрудники которого будут изучать и решать обозначенные проблемы. Это говорит о том, что система жилищно-коммунального хозяйства требует наибольшего внимания.

Так, жительница улицы Изотова, 9 обратилась с просьбой оборудовать пешеходный переход для удобства и безопасности жителей напротив хостела «Сова» между домами № 7 и № 9 по улице Изотова. «Люди переходят дорогу именно в этом месте, рискуя попасть под колеса автомобилей. К тому же, по этому пути детям быстрее и удобнее добираться до школы», - пишет она.

Жительница улицы Рощинской, 2А осталась недовольна тем, как районные власти отреагировали на ее обращение, поступившее на портал в июле текущего года, и написала вновь.

«Писала про дыры в дорожном покрытии на дворовой территории. Закидали щебнем, пообещали, что до конца августа будет асфальт. Уже начало ноября, покрытие разрушилось, появились новые дыры на месте старых. На всей дворовой территории домов № 2 и № 2А неровное дорожное покрытие, которое разрушается после каждого дождя еще больше, а ведь впереди зима», - пишет она.

Жительница улицы Володарского, 28А в своем письме попросила установить ограждение вдоль газона, где автолюбители устроили стихийную парковку, и обратить внимание на брошенный больше года назад автомобиль с торца дома № 30 по улице Володарского.

Жительница Красносельского шоссе написала о том, что во дворе дома № 52Б частично разрушена детская горка, что может привести к детским травмам, и попросила решить проблему.

Жительница улицы Волкова, 4 настойчиво попросила установить светофор.

«Сотни школьников и тысячи взрослых людей переходят здесь дорогу, на которой нет ни светофора, ни пешеходного перехода. Пожалуйста, сделайте хотя бы пешеходный переход. Хочется спокойно переходить дорогу, не опасаясь машин за поворотом», - написала она.

Жительница улицы Крупской, 8 оставила обращение, посвященное многолетнему, по ее словам, подтоплению внутридворового проезда. «Жильцам дома не выйти из двора. Приходится выходить на проезжую часть с детьми, колясками. Откачка воды дает временный эффект до первого дождя», - написала она.

Житель улицы Красной, 24 высказал предположение о том, что на улице Красной перед ее пересечением с Госпитальным переулком необходимо установить дорожный знак «Уступи дорогу», чтобы сделать переулок «главной дорогой» вместо сегодняшнего равнозначного значения улиц.

Уважаемые жители города Гатчины! Регистрируйтесь на портале «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru и рассказывайте о проблемах, которые требуют решения.

Ирина ХРУСТАЛЁВА