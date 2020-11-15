«Активный горожанин»: много вопросов к ЖКХ

Наибольшее
количество обращений на этой неделе поступило в адрес комитета ЖКХ
администрации Гатчинского района, сотрудники которого будут изучать и решать
обозначенные проблемы. Это говорит о том, что система жилищно-коммунального
хозяйства требует наибольшего внимания.
Так,
жительница улицы Изотова, 9 обратилась с просьбой оборудовать пешеходный
переход для удобства и безопасности жителей напротив хостела «Сова» между
домами № 7 и № 9 по улице Изотова. «Люди переходят дорогу именно в этом месте,
рискуя попасть под колеса автомобилей. К тому же, по этому пути детям быстрее и
удобнее добираться до школы», - пишет она.
Жительница
улицы Рощинской, 2А осталась недовольна тем, как районные власти отреагировали
на ее обращение, поступившее на портал в июле текущего года, и написала вновь.
«Писала
про дыры в дорожном покрытии на дворовой территории. Закидали щебнем,
пообещали, что до конца августа будет асфальт. Уже начало ноября, покрытие
разрушилось, появились новые дыры на месте старых. На всей дворовой территории
домов № 2 и № 2А неровное дорожное покрытие, которое разрушается после каждого
дождя еще больше, а ведь впереди зима», - пишет она.
Жительница
улицы Володарского, 28А в своем письме попросила установить ограждение вдоль
газона, где автолюбители устроили стихийную парковку, и обратить внимание на
брошенный больше года назад автомобиль с торца дома № 30 по улице Володарского.
Жительница
Красносельского шоссе написала о том, что во дворе дома № 52Б частично
разрушена детская горка, что может привести к детским травмам, и попросила
решить проблему.
Жительница
улицы Волкова, 4 настойчиво попросила установить светофор.
«Сотни
школьников и тысячи взрослых людей переходят здесь дорогу, на которой нет ни
светофора, ни пешеходного перехода. Пожалуйста, сделайте хотя бы пешеходный
переход. Хочется спокойно переходить дорогу, не опасаясь машин за поворотом», -
написала она.
Жительница
улицы Крупской, 8 оставила обращение, посвященное многолетнему, по ее словам,
подтоплению внутридворового проезда. «Жильцам дома не выйти из двора.
Приходится выходить на проезжую часть с детьми, колясками. Откачка воды дает
временный эффект до первого дождя», - написала она.
Житель
улицы Красной, 24 высказал предположение о том, что на улице Красной перед ее пересечением
с Госпитальным переулком необходимо установить дорожный знак «Уступи дорогу»,
чтобы сделать переулок «главной дорогой» вместо сегодняшнего равнозначного
значения улиц.
Уважаемые
жители города Гатчины! Регистрируйтесь на портале «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru и рассказывайте о
проблемах, которые требуют решения.
Ирина ХРУСТАЛЁВА