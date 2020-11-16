«Гатчинаведение» для дошколят

В течение учебного года воспитанники знакомятся с достопримечательностями Гатчины и узнают, что скрывает портал Маска, почему нельзя съесть Зефир в Березовом домике, сколько озёр и парков в Гатчине, праздновали ли новогодние праздники во дворце, в какие игрушки играли 100 лет назад гатчинские дети, кто такая красношейная поганка и многое другое.

Такие знания помогут детям не только привить любовь к малой родине и усилить интерес к изучению культурно-исторического наследия родного города, но и сформировать познавательную мотивацию, обогатить словарный запас.

Педагоги и воспитанники активно сотрудничают с библиотекой им. А.С. Пушкина, Гатчинским дворцом.

Ключевой идеей проекта стало создание познавательной тропы «Добро пожаловать в Гатчину» на базе детского сада №51, торжественное открытие которой состоялось 30 октября. Юные гатчиноведы перерезали красную ленточку и познакомились с первой информационной табличкой. В дальнейшем планируется открытие еще 9 таких табличек.

Познавательная тропа знакомит детей с Гатчиной и предлагает исследовательские задания выходного дня.

Педагоги уверены, что по истечению года ребята сами смогут рассказать о своём городе много интересного!

Ирина Беззубенко, заведующая детским садом № 51

Фото автора