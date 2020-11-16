«Гатчинаведение» для дошколят

В течение учебного года
воспитанники знакомятся с достопримечательностями Гатчины и узнают, что
скрывает портал Маска, почему нельзя съесть Зефир в Березовом домике, сколько
озёр и парков в Гатчине, праздновали ли новогодние праздники во дворце, в какие
игрушки играли 100 лет назад гатчинские дети, кто такая красношейная поганка и
многое другое.
Такие знания помогут
детям не только привить любовь к малой родине и усилить интерес к изучению
культурно-исторического наследия родного города, но и сформировать
познавательную мотивацию, обогатить словарный запас.
Педагоги и воспитанники
активно сотрудничают с библиотекой им. А.С. Пушкина, Гатчинским дворцом.
Ключевой идеей проекта
стало создание познавательной тропы «Добро пожаловать в Гатчину» на базе
детского сада №51, торжественное открытие которой состоялось 30 октября. Юные
гатчиноведы перерезали красную ленточку и познакомились с первой информационной
табличкой. В дальнейшем планируется открытие еще 9 таких табличек.
Познавательная тропа
знакомит детей с Гатчиной и предлагает исследовательские задания выходного дня.
Педагоги уверены, что по
истечению года ребята сами смогут рассказать о своём городе много интересного!
Ирина Беззубенко, заведующая
детским садом № 51
Фото автора