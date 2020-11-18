Аудиомониторинг - для амбулаторных cоvid-пациентов в Гатчине

Аудимониторинг - это телефонный опрос пациентов с бессимптомным и легким течением коронавирусной инфекции, которые проходят лечение на дому, а также тех, кто находится на изоляции по контакту. Как сообщается пресс-служба Гатчинской КМБ, он организован для динамического наблюдения пациентов и своевременной передачи актуальной информации лечащим врачам.

Телефонный опрос проводится по специально составленному чек-листу. В него входят вопросы об общем самочувствии, температуре, наличии или отсутствии головной боли, кашле, затрудненном дыхании, одышке и других симптомах коронавирусной инфекции. Чек-лист, заполненный в соответствии с ответами пациента, вкладывается в медицинскую карту или передается лечащему врачу в том случае, когда есть необходимость его визита к пациенту.

Как организован аудимониторинг в Гатчинской поликлинике, показал заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Павел Британишский.

Заведующий поликлиникой «Аэродром» Евгений Кузьмин рассказал об организации аудимониторинга в своем подразделении.

Все вместе они обсудили вопросы, замечания и предложения по более эффективной организации данной работы.

Администрация Гатчинской КМБ обращается к пациентам с просьбой не игнорировать телефонные звонки из поликлиники, объективно отвечать на вопросы медицинского работника. Это поможет правильно оценить состояние пациента, и, в случае необходимости, скорректировать лечение или организовать выезд врача.

Фото пресс-службы Гатчинской КМБ