Аудиомониторинг - для амбулаторных cоvid-пациентов в Гатчине

Аудимониторинг -
это телефонный опрос пациентов с бессимптомным и легким течением коронавирусной
инфекции, которые проходят лечение на дому, а также тех, кто находится на
изоляции по контакту. Как сообщается пресс-служба Гатчинской КМБ, он
организован для динамического наблюдения пациентов и своевременной передачи
актуальной информации лечащим врачам.
Телефонный опрос
проводится по специально составленному чек-листу. В него входят вопросы об
общем самочувствии, температуре, наличии или отсутствии головной боли, кашле,
затрудненном дыхании, одышке и других симптомах коронавирусной инфекции.
Чек-лист, заполненный в соответствии с ответами пациента, вкладывается в
медицинскую карту или передается лечащему врачу в том случае, когда есть
необходимость его визита к пациенту.
Как организован
аудимониторинг в Гатчинской поликлинике, показал заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической помощи Павел Британишский.
Заведующий
поликлиникой «Аэродром» Евгений Кузьмин рассказал об организации
аудимониторинга в своем подразделении.
Все вместе они
обсудили вопросы, замечания и предложения по более эффективной организации
данной работы.
Администрация Гатчинской КМБ обращается к пациентам с просьбой не игнорировать телефонные звонки из поликлиники, объективно отвечать на вопросы медицинского работника. Это поможет правильно оценить состояние пациента, и, в случае необходимости, скорректировать лечение или организовать выезд врача.
Фото пресс-службы Гатчинской КМБ