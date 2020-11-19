Гимн жизни «Поющих труб»

Фестиваль
открылся словами признательности и благодарности. От имени администрации
Гатчинского района, комитета по культуре гостей и участников фестиваля
приветствовала главный специалист комитета по культуре Гатчинского района Ольга
Приходько.
-
Выдающиеся имена, высочайший профессионализм - именно такими словами можно
охарактеризовать этот фестиваль, ставший культурным событием в жизни Гатчины.
Выражаем особые слова благодарности организаторам и участникам фестиваля,
которые позволяют нам проникнуться очарованием шедевров мировой музыки, создают
атмосферу праздника, которая непременно будет царить в душе каждого гостя
фестиваля, - сказала Ольга Приходько и пожелала музыкантам вдохновения и
творческих открытий, а гостям этого праздника музыкального искусства - ярких
впечатлений от общения с прекрасным.
В
условиях ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, в этот раз не
было переполненных залов. Мероприятия проходили с соблюдением масочного режима.
Количество гостей было сокращено, а для охвата аудитории велась трансляция
онлайн и запись всех концертов.
По
традиции, участников фестиваля и гостей приветствовали настоятель гатчинской
кирхи святого Николая, пастор Виктор Воронцов и настоятель прихода Божией
Матери Кармельской, отец Аркадиуш Грабовски.
Из
года в год органный фестиваль выполняет и просветительскую функцию.
Великолепный ведущий Павел Мелентьев рассказывал об исполнителях – лауреатах
международного конкурса, и о знаменитых авторах прозвучавших произведений, а
также историю их создания и исполнения.
Участники
и гости фестиваля совершили музыкальные путешествия по Европе, словно на машине
времени перемещаясь из XVII в XVIII век, из XVIII в XX. Названия концертов
говорили сами за себя: «Божественная музыка Франции», «1001 труба», «Под
солнцем Италии». Зловредный вирус в последний момент внес коррективы в
программу – произошла вынужденная замена исполнителей, но это никак не повлияло
на фестивальный настрой.
Перед
гатчинцами выступили лауреаты международных конкурсов Татьяна
Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано, Москва), Александр Орлов-Снеговский (орган,
Москва), Мария Лобецкая (орган, Санкт-Петербург); Иван Амолин (домра,
СанктПетербург), Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург), Серафима Верхолат
(саксофон, СанктПетербург), Лусинэ Арутюнян (орган, Армения). Прозвучали
произведения Баха, Моцарта, Вивальди, Россини, Равеля, Бизе, Сен-Санса, Леграна
и Азнавура, Шнитке и Андрея Петрова.
Оставим
профессионалам разбирать нюансы исполнения: что и почему не прозвучало в первый
день - в пятницу, 13 ноября. Зрители были благодарны: классическая музыка –
бальзам на сердце. Конец рабочей недели, на улице темно, отовсюду неприятные
новости, а в кирхе – жизнеутверждающе звучит орган и чарующий голос вокалистки.
После
концерта слушатели делились впечатлениями и эмоциями:
- «В финале концерта божественная музыка
Андрей Петрова из балета «Сотворение мира» растрогало до слез»;
-
«Какое замечательное путешествие по Франции. Я как будто прогулялась по
парижским улочкам»;
- «Положительные эмоции в пандемию – это
отлично для укрепления иммунитета»;
-
«Мы получили просветление и очищение».
Каждый
день фестиваля завершался словами благодарности, дипломами, цветами и подарками
от Гатчинской городской филармонии.
-
Огромное спасибо за доставленное удовольствие, за то, что вы приехали к нам в
Гатчину, - сказала, обращаясь к музыкантам, директор филармонии Надежда Корбут.
– Спасибо за впечатления. Светлая музыка радости и счастья, всепобеждающая
классика настраивает нас на то, что впереди все будет хорошо - обязательно
будет хорошо.
Татьяна
Можаева
Фото
Александра Баскакова