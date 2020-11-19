Гимн жизни «Поющих труб»

Фестиваль открылся словами признательности и благодарности. От имени администрации Гатчинского района, комитета по культуре гостей и участников фестиваля приветствовала главный специалист комитета по культуре Гатчинского района Ольга Приходько.

- Выдающиеся имена, высочайший профессионализм - именно такими словами можно охарактеризовать этот фестиваль, ставший культурным событием в жизни Гатчины. Выражаем особые слова благодарности организаторам и участникам фестиваля, которые позволяют нам проникнуться очарованием шедевров мировой музыки, создают атмосферу праздника, которая непременно будет царить в душе каждого гостя фестиваля, - сказала Ольга Приходько и пожелала музыкантам вдохновения и творческих открытий, а гостям этого праздника музыкального искусства - ярких впечатлений от общения с прекрасным.

В условиях ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, в этот раз не было переполненных залов. Мероприятия проходили с соблюдением масочного режима. Количество гостей было сокращено, а для охвата аудитории велась трансляция онлайн и запись всех концертов.

По традиции, участников фестиваля и гостей приветствовали настоятель гатчинской кирхи святого Николая, пастор Виктор Воронцов и настоятель прихода Божией Матери Кармельской, отец Аркадиуш Грабовски.

Из года в год органный фестиваль выполняет и просветительскую функцию. Великолепный ведущий Павел Мелентьев рассказывал об исполнителях – лауреатах международного конкурса, и о знаменитых авторах прозвучавших произведений, а также историю их создания и исполнения.

Участники и гости фестиваля совершили музыкальные путешествия по Европе, словно на машине времени перемещаясь из XVII в XVIII век, из XVIII в XX. Названия концертов говорили сами за себя: «Божественная музыка Франции», «1001 труба», «Под солнцем Италии». Зловредный вирус в последний момент внес коррективы в программу – произошла вынужденная замена исполнителей, но это никак не повлияло на фестивальный настрой.

Перед гатчинцами выступили лауреаты международных конкурсов Татьяна Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано, Москва), Александр Орлов-Снеговский (орган, Москва), Мария Лобецкая (орган, Санкт-Петербург); Иван Амолин (домра, СанктПетербург), Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург), Серафима Верхолат (саксофон, СанктПетербург), Лусинэ Арутюнян (орган, Армения). Прозвучали произведения Баха, Моцарта, Вивальди, Россини, Равеля, Бизе, Сен-Санса, Леграна и Азнавура, Шнитке и Андрея Петрова.

Оставим профессионалам разбирать нюансы исполнения: что и почему не прозвучало в первый день - в пятницу, 13 ноября. Зрители были благодарны: классическая музыка – бальзам на сердце. Конец рабочей недели, на улице темно, отовсюду неприятные новости, а в кирхе – жизнеутверждающе звучит орган и чарующий голос вокалистки.

После концерта слушатели делились впечатлениями и эмоциями:

- «В финале концерта божественная музыка Андрей Петрова из балета «Сотворение мира» растрогало до слез»;

- «Какое замечательное путешествие по Франции. Я как будто прогулялась по парижским улочкам»;

- «Положительные эмоции в пандемию – это отлично для укрепления иммунитета»;

- «Мы получили просветление и очищение».

Каждый день фестиваля завершался словами благодарности, дипломами, цветами и подарками от Гатчинской городской филармонии.

- Огромное спасибо за доставленное удовольствие, за то, что вы приехали к нам в Гатчину, - сказала, обращаясь к музыкантам, директор филармонии Надежда Корбут. – Спасибо за впечатления. Светлая музыка радости и счастья, всепобеждающая классика настраивает нас на то, что впереди все будет хорошо - обязательно будет хорошо.

Татьяна Можаева

Фото Александра Баскакова