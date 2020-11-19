Горожане Гатчины активны и в будни, и в выходные

Так,
в минувшие выходные жительница улицы Володарского, д. 29А обратилась с просьбой
рассмотреть возможность оборудовать безопасный подход к детскому саду № 18. Она
сопроводила свое письмо красноречивыми фотографиями. «Вот так выглядит дорожка
к детскому саду № 18 со стороны улицы Володарского. В восемь утра мамы с детьми
лавируют между подъезжающими и отъезжающими автомобилями в то время, как на
улице еще темно. Никакого организованного тротуара нет, а водителям всем нужно
подъехать прямо к забору. Вдоль детского сада нет даже нормального асфальта,
одна грязь», - написала она.
Жительница
улицы Сандалова написала о том, что в большом дворе, объединяющем дома 3,5 и 5
корпус 1 отсутствует освещение на детской площадке. Кстати, данный детский
городок был одним из первых, построенных по программе «Формирование комфортной
городской среды» в Гатчине.
Жительница
улицы Генерала Кныша, 14 обратилась со схожей проблемой – во дворе полностью
отсутствует освещение. Жительница улицы Карла Маркса, 37 написала о том, что у
первого подъезда многоквартирного дома канализационный люк частично просел
вниз, что может быть опасно для прохожих. Как раз недавно мы рассказывали о
том, как ребенок провалился в люк. Надеемся, что сотрудники МУП «Водоканал» г.
Гатчины, которым направили вопрос на рассмотрение, оперативно решат проблему.
Один
из самых активных пользователей портала «Активный горожанин» обратился с
просьбой очистить стены многоквартирного дома № 34 по улице Володарского и дома
№ 35 по улице Урицкого от граффити, которые портят внешний вид фасада. С
проблемой будет разбираться управляющая компания – МУП ЖКХ г. Гатчины. Этот же
горожанин попросил привести в порядок разрисованную трансформаторную будку рядом
с домом № 33 по улице Урицкого и обратить внимание на железную кровлю дома №
16А по улице Чехова, части которой могут в любой момент оторваться и упасть на
прохожих. Вопросы передали в комитет ЖКХ администрации Гатчинского района.
Другой
горожанин предположил, что времени для перехода пешеходов через дорогу на
перекрестке улиц Радищева и Карла Маркса слишком мало, пожилые люди порой не
успевают дойти от одной стороны улицы до другой. Также он обратил внимание на
то, что знак «Пешеходный переход» недостаточно закреплен и буквально висит на
столбе и в любой момент может упасть на головы пешеходам. На следующий день
сотрудники УБДХ г. Гатчины закрепили конструкцию, а также ответили, что время
для перехода установлено в соответствии с рекомендациями ГИБДД.
Уважаемые
жители города Гатчины! Приходите на портал «Активный горожанин» https://
gtn.mycity365.ru, чтобы сделать Гатчину по-настоящему благоустроенным городом.
Ирина
ХРУСТАЛЁВА