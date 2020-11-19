Горожане Гатчины активны и в будни, и в выходные

Так, в минувшие выходные жительница улицы Володарского, д. 29А обратилась с просьбой рассмотреть возможность оборудовать безопасный подход к детскому саду № 18. Она сопроводила свое письмо красноречивыми фотографиями. «Вот так выглядит дорожка к детскому саду № 18 со стороны улицы Володарского. В восемь утра мамы с детьми лавируют между подъезжающими и отъезжающими автомобилями в то время, как на улице еще темно. Никакого организованного тротуара нет, а водителям всем нужно подъехать прямо к забору. Вдоль детского сада нет даже нормального асфальта, одна грязь», - написала она.

Жительница улицы Сандалова написала о том, что в большом дворе, объединяющем дома 3,5 и 5 корпус 1 отсутствует освещение на детской площадке. Кстати, данный детский городок был одним из первых, построенных по программе «Формирование комфортной городской среды» в Гатчине.

Жительница улицы Генерала Кныша, 14 обратилась со схожей проблемой – во дворе полностью отсутствует освещение. Жительница улицы Карла Маркса, 37 написала о том, что у первого подъезда многоквартирного дома канализационный люк частично просел вниз, что может быть опасно для прохожих. Как раз недавно мы рассказывали о том, как ребенок провалился в люк. Надеемся, что сотрудники МУП «Водоканал» г. Гатчины, которым направили вопрос на рассмотрение, оперативно решат проблему.

Один из самых активных пользователей портала «Активный горожанин» обратился с просьбой очистить стены многоквартирного дома № 34 по улице Володарского и дома № 35 по улице Урицкого от граффити, которые портят внешний вид фасада. С проблемой будет разбираться управляющая компания – МУП ЖКХ г. Гатчины. Этот же горожанин попросил привести в порядок разрисованную трансформаторную будку рядом с домом № 33 по улице Урицкого и обратить внимание на железную кровлю дома № 16А по улице Чехова, части которой могут в любой момент оторваться и упасть на прохожих. Вопросы передали в комитет ЖКХ администрации Гатчинского района.

Другой горожанин предположил, что времени для перехода пешеходов через дорогу на перекрестке улиц Радищева и Карла Маркса слишком мало, пожилые люди порой не успевают дойти от одной стороны улицы до другой. Также он обратил внимание на то, что знак «Пешеходный переход» недостаточно закреплен и буквально висит на столбе и в любой момент может упасть на головы пешеходам. На следующий день сотрудники УБДХ г. Гатчины закрепили конструкцию, а также ответили, что время для перехода установлено в соответствии с рекомендациями ГИБДД.

Уважаемые жители города Гатчины! Приходите на портал «Активный горожанин» https:// gtn.mycity365.ru, чтобы сделать Гатчину по-настоящему благоустроенным городом.

Ирина ХРУСТАЛЁВА