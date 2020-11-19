Леноблизбирком приглашает старшеклассников на «Софиум»

Первый региональный этап олимпиады, организатором которого в Ленинградской области является Избирательная комиссия Ленинградской области, проводится с 24 ноября до 11 декабря 2020 года, второй федеральный этап, который организуют ЦИК России, Минпросвещения, Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России, проводится до 10 марта 2021 года.

В региональном этапе олимпиады могут принять участие учащиеся 10 и 11 классов, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в Ленинградской области.

Олимпиада включает в себя задания, составленные на основе примерных общеобразовательных программ среднего общего образования, представляющие собой практические и теоретические задачи по вопросам избирательного права и процесса.

Испытания регионального этапа включают пять заданий (за выполнение каждого начисляется от одного до пяти баллов) и написание эссе (творческое задание, за выполнение которого начисляется от одного до 15 баллов) по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Задания направляются участнику регионального этапа олимпиады 2 декабря 2020 года на адрес электронной почты, указанной в согласии на обработку персональных данных родителя (законного представителя) участника регионального этапа олимпиады.

Участник регионального этапа олимпиады не позднее 15 часов 3 декабря 2020 года направляет выполненные задания на электронную почту Леноблизбиркома akkredit47@mail.ru с пометкой «Софиум».

Результат каждого участника регионального этапа олимпиады определяется исходя из суммы баллов. В каждой категории (учащиеся 10 и 11 классов) победителями отборочного этапа признаются школьники, набравшие 39-40 баллов, которые допускаются к участию в заключительном этапе олимпиады. Участники в каждой категории, набравшие 32-38 баллов, признаются призерами регионального этапа.

Единый ранжированный список победителей, призеров и участников по каждой категории обучающихся будут размещены на сайте Леноблизбиркома под банером «Софиум».

Заключительный этап будет проводиться в ЦИК России либо в образовательной организации высшего образования в Москве.

Официальным информационным источником олимпиады является официальный сайт Российского центра обучения избирательным технологиями при ЦИК России (ЦИК России) – www.rcoit.ru.

Ознакомиться с положением о проведении олимпиады можно в соответствующем разделе сайта РЦОИТ - http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada2020/ .

Положение о проведении регионального (отборочного) этапа олимпиады будет размещено на сайте Леноблизбиркома под банером «Софиум».

Контактное лицо в Леноблизбиркоме по всем организационным вопросам проведения олимпиады – О.Н.Журавленко, телефон: (812) 492-4006, 89219131647.

Кроме того, в телеграмм-канале РЦОИТ «Электорий» запущена новая рубрика «Подготовься к Софиуму», здесь регулярно размещаются тематические задачи по вопросам избирательного права и решения на них. Рекомендуем подписаться на вышеуказанный телеграмм-канал и проверить свои силы. Тренируйтесь, участвуйте, побеждайте!

Виктория Полякова

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области