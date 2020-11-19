Леноблизбирком приглашает старшеклассников на «Софиум»

Первый региональный этап
олимпиады, организатором которого в Ленинградской области является
Избирательная комиссия Ленинградской области, проводится с 24 ноября до 11
декабря 2020 года, второй федеральный этап, который организуют ЦИК России,
Минпросвещения, Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК
России, проводится до 10 марта 2021 года.
В региональном этапе
олимпиады могут принять участие учащиеся 10 и 11 классов, осваивающие
образовательные программы среднего общего образования в Ленинградской области.
Олимпиада включает в себя
задания, составленные на основе примерных общеобразовательных программ среднего
общего образования, представляющие собой практические и теоретические задачи по
вопросам избирательного права и процесса.
Испытания регионального этапа
включают пять заданий (за выполнение каждого начисляется от одного до пяти баллов) и написание эссе (творческое
задание, за выполнение которого начисляется от одного до 15 баллов) по актуальным
вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Задания направляются участнику регионального этапа
олимпиады 2 декабря 2020 года на адрес электронной почты, указанной в согласии
на обработку персональных данных родителя (законного представителя) участника регионального
этапа олимпиады.
Участник регионального этапа олимпиады не позднее 15
часов 3 декабря 2020 года направляет выполненные задания на электронную почту Леноблизбиркома akkredit47@mail.ru с пометкой «Софиум».
Результат каждого участника
регионального этапа олимпиады определяется исходя из суммы баллов. В каждой
категории (учащиеся 10 и 11 классов) победителями отборочного этапа признаются
школьники, набравшие 39-40 баллов, которые допускаются к участию в
заключительном этапе олимпиады. Участники в каждой категории, набравшие 32-38
баллов, признаются призерами регионального этапа.
Единый ранжированный список
победителей, призеров и участников по каждой категории обучающихся будут
размещены на сайте Леноблизбиркома под банером «Софиум».
Заключительный этап будет
проводиться в ЦИК России либо в
образовательной организации высшего образования в Москве.
Официальным информационным
источником олимпиады является официальный сайт Российского центра обучения
избирательным технологиями при ЦИК России (ЦИК России) – www.rcoit.ru.
Ознакомиться с положением о проведении
олимпиады можно в соответствующем разделе сайта РЦОИТ - http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada2020/ .
Положение о проведении
регионального (отборочного) этапа олимпиады будет размещено на сайте
Леноблизбиркома под банером «Софиум».
Контактное лицо в
Леноблизбиркоме по всем организационным вопросам проведения олимпиады –
О.Н.Журавленко, телефон: (812) 492-4006, 89219131647.
Кроме того, в телеграмм-канале РЦОИТ «Электорий»
запущена новая рубрика «Подготовься к Софиуму», здесь регулярно размещаются
тематические задачи по вопросам избирательного права и решения на них.
Рекомендуем подписаться на вышеуказанный телеграмм-канал и проверить свои силы.
Тренируйтесь, участвуйте, побеждайте!
Виктория Полякова
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области