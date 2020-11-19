Ремонт моста ограничит движение по дороге «Рошаля – Черново - Учхоз»

Ремонт моста ограничит движение по дороге «Рошаля – Черново - Учхоз»

На участке км 2+212 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Рошаля – Черново – Учхоз», включающем мост через реку Парица, в период с 5 по 25 декабря 2020 года будет временно ограничено движение автотранспорта. На данном участке будут вестись работы по ремонту моста через реку Парица.

Рубрики : Дороги     19 Nov 2020
Объезд закрытого участка дороги можно будет осуществлять по дорогам А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, «Гатчина - Ополье», «Подъезд к городу Гатчина № 2», «Стрельна – Кипень - Гатчина», «Сокколово - Мариенбург».
 
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