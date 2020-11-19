Ремонт моста ограничит движение по дороге «Рошаля – Черново - Учхоз»

Объезд закрытого участка дороги можно будет осуществлять по дорогам А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, «Гатчина - Ополье», «Подъезд к городу Гатчина № 2», «Стрельна – Кипень - Гатчина», «Сокколово - Мариенбург».