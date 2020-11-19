Ремонт моста ограничит движение по дороге «Рошаля – Черново - Учхоз»

На участке км 2+212 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Рошаля – Черново – Учхоз», включающем мост через реку Парица, в период с 5 по 25 декабря 2020 года будет временно ограничено движение автотранспорта. На данном участке будут вестись работы по ремонту моста через реку Парица.
Объезд закрытого участка дороги можно будет осуществлять по дорогам А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, «Гатчина - Ополье», «Подъезд к городу Гатчина № 2», «Стрельна – Кипень - Гатчина», «Сокколово - Мариенбург».
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