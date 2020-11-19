Волосовский район в годы войны

22 июня 1941 года страшная весть о начале Великой Отечественной войны потрясла жителей всей нашей большой страны, и Волосовский район не стал исключением. Началась всеобщая мобилизация. Фашисты стремительно продвигались к Ленинграду. 8 августа враг прорвал оборону в районе Большой Сабск — Ивановское и устремился на Веймарн, Молосковицы, Волосово.13 августа немцы захватили Молосковицы, перерезали железную дорогу Ленинград-Кингисепп. 16 августа было захвачено Волосово.

Оккупационный режим

Волосовский район находился в оккупации до конца января 1944 г. Главными органами управления в районе стали немецкие волостные управы во главе с волостными старшинами, назначенными из местного населения. На базе совхозов были организованы «земские дворы», для работы в которых мобилизовалось все население района, трудившееся по 14-16 часов в сутки.

Под страхом смерти запрещалось оказание помощи красноармейцам, а за связь с партизанами грозило повешение и уничтожение всей деревни. Оккупантов не останавливало даже наличие стариков и детей. Невыносимая трудовая повинность, постоянные обыски, продуктовые карточки и оккупационные денежные знаки – вот с чем пришлось столкнуться жителям района.

Из приказа оккупационных властей, 1941 г.: «Всех, кто поддерживает сношения с бандитами (партизанами, парашютистами, саботажниками и т.д.) или кто им помогает продовольствием, одеждой и приютом, также сообщениями и справками, рассматривать как бандитов и как таковых уничтожать».

С 1941 по 1944 гг. немецкие захватчики замучили, расстреляли и повесили около 200 ни в чем не повинных человек, угнали в плен более 20 тысяч советских граждан. В лагерях военнопленных в пос. Волосово, расположенных под открытым небом, за колючей проволокой от голода, холода, избиений и непосильного труда погибло свыше 9 000 человек. Огромный ущерб нанесен хозяйству района: разграблены колхозы, уничтожено 250 скотных дворов, 245 общественных построек, 37 школ, свыше трёх тысяч домов, больницы…

Очевидцы рассказывали о зверствах фашистов, которые не делали исключений даже для детей и стариков. Так, «в Терпелицком лесу в ночь с 21 на 22 января 1944 года немцы зверски убили 13 мирных жителей деревни Брызгало за отказ от насильственной эвакуации в Германию… При осмотре трупов комиссией в составе представителей района и жителей г. Волосово обнаружено, что у всех убитых руки связаны за спинами. На трупах нет верхней одежды и обуви, медицинским осмотром установлено, что расстрел производился в упор из пистолета в лицо. На теле трупов обнаружены следы истязаний, кровоподтеки, ссадины».

Приказ выполнен!

В июле 1941 года в Волосовском районе началось формирование истребительных батальонов, первых партизанских отрядов и подполья. В частности, был сформирован Волосовский партизанский отряд. В него вошли партийные работники, рабочие Волосовского известкового завода, Верестовской лесомашинной станции, колхозники. Большую подготовительную работу провел Волосовский райком КПСС во главе с первым секретарем В.Т. Кашериным. 16 августа отряд перешел линию фронта.

Первые боевые действия в тылу фашистских захватчиков отряд, расположившийся в районе глумицких болот, начал уже с середины августа. Бывший командир 12-й партизанской бригады, руководитель Кингисеппского межрайонного подпольного центра А.А. Ингинен вспоминал впоследствии:

«В суровые дни 1941 - 1942 годов было тяжело, очень тяжело. В непрерывных боях таяли наши ряды, кончились боеприпасы, иссякли запасы продовольствия. Жили мы в лесах, передвигаясь с места на место. В прифронтовом районе не было населенного пункта, где бы не находились или немецкие части, или части полевой жандармерии, или карательные отряды. Даже в те трагические дни мы верили в нашу победу и ковали ее. Население таких деревень, как Лемовжа, Хотнежа, Клескуши, Веденское, Ухора, Сумск и других помогало нам, чем могло.

Уже в середине 1943 года Волосовский отряд вырос до 300 человек, а осенью 1943 года из партизан Волосовского, Кингисеппского, Осьминского районов была сформирована 12-я Приморская партизанская бригада, в которой насчитывалось 1200 человек. Наши силы выросли до такой степени, что мы заняли по реке Луге десятки населенных пунктов, а затем вместе с 9-й и 6-й бригадами освободили от фашистов более 400 населенных пунктов Осьминского, Лядского, Сланцевского районов и восстановили в них Советскую власть».

Тысячи советских людей спасли партизаны от угона в фашистское рабство. Они парализовали движение по Балтийской железной дороге и Нарвскому шоссе, разрушили десятки километров железнодорожных путей, истребляли живую силу противника. Только за время с 20 сентября 1943 года по 5 февраля 1944 года партизанские отряды пустили под откос 12 воинских эшелонов, взорвали 3 железнодорожных моста. Приказ - не пропустить ни одного вражеского поезда к Ленинграду - был выполнен.

Деревня Большое Заречье – «русская Хатынь»

Из-за связи местных жителей с партизанами в октябре 1943 года полностью была уничтожена деревня Большое Заречье. Трубы оголенных печей — единственное, что напоминает сегодня о некогда богатой большой деревне. На октябрь 1943 года здесь жило 135 человек. 28 октября всех собрали на сход и объявили, что завтра все обязаны, с небольшим количеством имущества, собраться на площади, куда будут поданы машины и состоится отправка населения в тыл, якобы, для спасения на случай военных действий. Жители знали, что их хотят угнать в Германию, и потому ночью, те кто были покрепче и помоложе, вывезли имущество и продукты в лес и на заре ушли в глумицкие леса. Но не у всех хватило на это сил.

Когда 29 октября 1943 года немцы приехали за жителями, деревня опустела. Ее окружили, все дома после досмотра спалили дотла, а оставшихся в деревне стариков, детей и женщин – всего 66 человек - погнали в деревню Глумицы (3 км от д. Большое Заречье), вели всех под автоматами вдоль леса пешком. По пути следования 14 жителей Большого Заречья расстреляли, а остальных 52 человека закрыли в пустом доме, стоящем на окраине деревни Глумицы, и заживо сожгли… В числе погибших было 19 детей: младшему - три месяца, старшему – пятнадцать лет.

После войны деревню не стали восстанавливать, а в 1971 году на ее территории появился монумент - бронзовая скульптура партизана, вернувшегося в деревню. Русские печи стали частью мемориального комплекса. На некоторых из них висят таблички с фамилиями семей, которым принадлежали сожженные дома: Тимофеевы, Максимовы, Рысевы, Лукины, Шумиловы... Поэтому мемориал в Большом Заречье называют русской Хатынью.

«Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили ее, зверски расстреляли, замучили, заживо сожгли шестьдесят шесть ее жителей...» - высечено на гранитной плите памятного мемориала.

В октябре-ноябре 1943 года на территории Волосовского района было сожжено 30 деревень и хуторов: Вересть, Сосново, Раково, Выползово, Гусинка, Подледье, М. Горки, Большое Заречье, Худачово, Куликово, Ухора, Летошицы, Домашово, Пустошка, Язвище, р. Маяк, Пелеши, Лопец, Муликово, Оровка, Веденское, Ганково, Большое и Малое Сторонье, Артюшкино, Озёра, Пятая Гора, Чёрная и др.

Жизнь продолжается

27 января 1944 года совместными усилиями частей Красной армии и партизанских соединений началась операция по освобождению Волосовского района. Ценой огромных потерь железнодорожный узел и поселок Волосово были отбиты у фашистских захватчиков. Уже на первом заседании Волосовского исполкома среди первоочередных задач по восстановлению района обозначили обустройство братских могил воинов. Благодарные местные жители ежедневно «с соблюдением всех почестей» хоронили бойцов и создавали поименные списки погибших для увековечения памяти освободителей.

Все население призывного возраста через военкоматы стали направлять в Красную армию. В Волосовском районе на 11 февраля 1944 года было призвано 593 человека.

Из информационной записки о состоянии дел в Волосовском районе на 11 февраля 1944 г.: «За время оккупации и военных действий численность населения района сократилась почти в 10 раз, причем в Верестском, Раковском и Пустошкинском сельсоветах население отсутствовало вовсе. Жители постепенно стали возвращаться в родные деревни «из лесов, где они скрывались от немцев», а также из Нарвы, освобождённой войсками Красной армии. Жители района были привлечены к строительству железных дорог, очистке автомобильных дорог, строительству аэродромов и сбору трофейного имущества».

Из информационной записки секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) от 10 марта 1944 года «О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в бывших оккупированных районах Ленинградской области»: «…В Волосовском районе назначены председатели во все 28 сельских советов, восстановлено 78 колхозов. В городе Волосово открыта больница, амбулатория, где врачи производят ежедневный прием. Пущена в эксплуатацию электростанция, водокачка. Работает столовая, парикмахерская. Начал работать завод «Керамик», изготавливающий гончарную посуду. Вышел первый номер районной газеты. Производится учет скота и лошадей, находящихся в личном пользовании колхозников. В Волосовском районе имеется 324 лошади, 367 голов крупного скота и 715 голов мелкого скота».

Несмотря на военное время и сложности периода восстановления, большое значение придавалось культурно-просветительной работе: создавались избы-читальни, проводились тематические беседы. Областная кинопередвижка в первые месяцы 1944 г. продемонстрировала в районе фильмы «Битва за Советскую Украину», «Суд идет» и «Два бойца».

Заработали школы. Дети-переростки, отставшие за годы войны от учебы, снова пошли учиться. А в период летних каникул они, наравне со взрослыми, участвовали в работах по восстановлению хозяйства района. 29 мая 1944 года Волосовский райисполком обязал всех детей с 1 класса работать в колхозах во время летних каникул. Наряду со взрослыми детям начислялись трудодни - не менее 35 за лето.

Уже в 1945 году волосовцы вырастили хороший урожай – «урожай победы», за что район был награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров СССР.

Подготовила Елена Суралёва