Волосовский район в годы войны

22 июня 1941 года страшная весть о начале Великой
Отечественной войны потрясла жителей всей нашей большой страны, и Волосовский
район не стал исключением. Началась всеобщая мобилизация. Фашисты стремительно
продвигались к Ленинграду. 8 августа враг прорвал оборону в районе Большой
Сабск — Ивановское и устремился на Веймарн, Молосковицы, Волосово.13 августа
немцы захватили Молосковицы, перерезали железную дорогу Ленинград-Кингисепп. 16
августа было захвачено Волосово.
Волосовский район находился в оккупации до конца
января 1944 г. Главными органами управления в районе стали немецкие волостные
управы во главе с волостными старшинами, назначенными из местного населения. На
базе совхозов были организованы «земские дворы», для работы в которых
мобилизовалось все население района, трудившееся по 14-16 часов в сутки.
Под страхом смерти запрещалось оказание помощи
красноармейцам, а за связь с партизанами грозило повешение и уничтожение всей
деревни. Оккупантов не останавливало даже наличие стариков и детей. Невыносимая
трудовая повинность, постоянные обыски, продуктовые карточки и оккупационные
денежные знаки – вот с чем пришлось столкнуться жителям района.
Из приказа оккупационных властей, 1941 г.: «Всех, кто
поддерживает сношения с бандитами (партизанами, парашютистами, саботажниками и
т.д.) или кто им помогает продовольствием, одеждой и приютом, также сообщениями
и справками, рассматривать как бандитов и как таковых уничтожать».
С 1941 по 1944 гг. немецкие захватчики замучили,
расстреляли и повесили около 200 ни в чем не повинных человек, угнали в плен
более 20 тысяч советских граждан. В лагерях военнопленных в пос. Волосово,
расположенных под открытым небом, за колючей проволокой от голода, холода,
избиений и непосильного труда погибло свыше 9 000 человек. Огромный ущерб
нанесен хозяйству района: разграблены колхозы, уничтожено 250 скотных дворов,
245 общественных построек, 37 школ, свыше трёх тысяч домов, больницы…
Очевидцы рассказывали о зверствах фашистов, которые не
делали исключений даже для детей и стариков. Так, «в Терпелицком лесу в ночь с
21 на 22 января 1944 года немцы зверски убили 13 мирных жителей деревни
Брызгало за отказ от насильственной эвакуации в Германию… При осмотре трупов
комиссией в составе представителей района и жителей г. Волосово обнаружено, что
у всех убитых руки связаны за спинами. На трупах нет верхней одежды и обуви,
медицинским осмотром установлено, что расстрел производился в упор из пистолета
в лицо. На теле трупов обнаружены следы истязаний, кровоподтеки, ссадины».
В июле 1941 года в Волосовском районе началось
формирование истребительных батальонов, первых партизанских отрядов и подполья.
В частности, был сформирован Волосовский партизанский отряд. В него вошли
партийные работники, рабочие Волосовского известкового завода, Верестовской
лесомашинной станции, колхозники. Большую подготовительную работу провел
Волосовский райком КПСС во главе с первым секретарем В.Т. Кашериным. 16 августа
отряд перешел линию фронта.
Первые боевые действия в тылу фашистских захватчиков
отряд, расположившийся в районе глумицких болот, начал уже с середины августа.
Бывший командир 12-й партизанской бригады, руководитель Кингисеппского
межрайонного подпольного центра А.А. Ингинен вспоминал впоследствии:
«В суровые дни 1941 - 1942 годов было тяжело, очень
тяжело. В непрерывных боях таяли наши ряды, кончились боеприпасы, иссякли
запасы продовольствия. Жили мы в лесах, передвигаясь с места на место. В
прифронтовом районе не было населенного пункта, где бы не находились или
немецкие части, или части полевой жандармерии, или карательные отряды. Даже в
те трагические дни мы верили в нашу победу и ковали ее. Население таких
деревень, как Лемовжа, Хотнежа, Клескуши, Веденское, Ухора, Сумск и других
помогало нам, чем могло.
Уже в середине 1943 года Волосовский отряд вырос до
300 человек, а осенью 1943 года из партизан Волосовского, Кингисеппского,
Осьминского районов была сформирована 12-я Приморская партизанская бригада, в
которой насчитывалось 1200 человек. Наши силы выросли до такой степени, что мы
заняли по реке Луге десятки населенных пунктов, а затем вместе с 9-й и 6-й
бригадами освободили от фашистов более 400 населенных пунктов Осьминского,
Лядского, Сланцевского районов и восстановили в них Советскую власть».
Тысячи советских людей спасли партизаны от угона в
фашистское рабство. Они парализовали движение по Балтийской железной дороге и
Нарвскому шоссе, разрушили десятки километров железнодорожных путей, истребляли
живую силу противника. Только за время с 20 сентября 1943 года по 5 февраля
1944 года партизанские отряды пустили под откос 12 воинских эшелонов, взорвали
3 железнодорожных моста. Приказ - не пропустить ни одного вражеского поезда к
Ленинграду - был выполнен.
Из-за связи
местных жителей с партизанами в октябре 1943 года полностью была уничтожена
деревня Большое Заречье. Трубы оголенных печей — единственное, что напоминает
сегодня о некогда богатой большой деревне. На октябрь 1943 года здесь жило 135
человек. 28 октября всех собрали на сход и объявили, что завтра все обязаны, с
небольшим количеством имущества, собраться на площади, куда будут поданы машины
и состоится отправка населения в тыл, якобы, для спасения на случай военных действий.
Жители знали, что их хотят угнать в Германию, и потому ночью, те кто были
покрепче и помоложе, вывезли имущество и продукты в лес и на заре ушли в
глумицкие леса. Но не у всех хватило на это сил.
Когда 29 октября 1943 года немцы приехали за жителями,
деревня опустела. Ее окружили, все дома после досмотра спалили дотла, а
оставшихся в деревне стариков, детей и женщин – всего 66 человек - погнали в
деревню Глумицы (3 км от д. Большое Заречье), вели всех под автоматами вдоль
леса пешком. По пути следования 14 жителей Большого Заречья расстреляли, а
остальных 52 человека закрыли в пустом доме, стоящем на окраине деревни
Глумицы, и заживо сожгли… В числе
погибших было 19 детей: младшему - три месяца, старшему – пятнадцать лет.
После войны деревню не стали восстанавливать, а в 1971
году на ее территории появился монумент - бронзовая скульптура партизана,
вернувшегося в деревню. Русские печи стали частью мемориального комплекса. На
некоторых из них висят таблички с фамилиями семей, которым принадлежали сожженные
дома: Тимофеевы, Максимовы, Рысевы, Лукины, Шумиловы... Поэтому мемориал в
Большом Заречье называют русской Хатынью.
«Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое
Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили
ее, зверски расстреляли, замучили, заживо сожгли шестьдесят шесть ее
жителей...» - высечено на гранитной плите памятного мемориала.
В октябре-ноябре 1943 года на территории Волосовского
района было сожжено 30 деревень и хуторов: Вересть, Сосново, Раково, Выползово,
Гусинка, Подледье, М. Горки, Большое Заречье, Худачово, Куликово, Ухора,
Летошицы, Домашово, Пустошка, Язвище, р. Маяк, Пелеши, Лопец, Муликово, Оровка,
Веденское, Ганково, Большое и Малое Сторонье, Артюшкино, Озёра, Пятая Гора,
Чёрная и др.
27 января 1944 года совместными усилиями частей
Красной армии и партизанских соединений началась операция по освобождению
Волосовского района. Ценой огромных потерь железнодорожный узел и поселок
Волосово были отбиты у фашистских захватчиков. Уже на первом заседании
Волосовского исполкома среди первоочередных задач по восстановлению района
обозначили обустройство братских могил воинов. Благодарные местные жители
ежедневно «с соблюдением всех почестей» хоронили бойцов и создавали поименные
списки погибших для увековечения памяти освободителей.
Все население призывного возраста через военкоматы
стали направлять в Красную армию. В Волосовском районе на 11 февраля 1944 года
было призвано 593 человека.
Из информационной записки о состоянии дел в
Волосовском районе на 11 февраля 1944 г.: «За время оккупации и военных
действий численность населения района сократилась почти в 10 раз, причем в
Верестском, Раковском и Пустошкинском сельсоветах население отсутствовало
вовсе. Жители постепенно стали возвращаться в родные деревни «из лесов, где они
скрывались от немцев», а также из Нарвы, освобождённой войсками Красной армии.
Жители района были привлечены к строительству железных дорог, очистке
автомобильных дорог, строительству аэродромов и сбору трофейного имущества».
Из информационной записки секретарю Ленинградского
обкома ВКП(б) от 10 марта 1944 года «О злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков в бывших оккупированных районах Ленинградской области»: «…В
Волосовском районе назначены председатели во все 28 сельских советов,
восстановлено 78 колхозов. В городе Волосово открыта больница, амбулатория, где
врачи производят ежедневный прием. Пущена в эксплуатацию электростанция,
водокачка. Работает столовая, парикмахерская. Начал работать завод «Керамик», изготавливающий
гончарную посуду. Вышел первый номер районной газеты. Производится учет скота и
лошадей, находящихся в личном пользовании колхозников. В Волосовском районе
имеется 324 лошади, 367 голов крупного скота и 715 голов мелкого скота».
Несмотря на военное время и сложности периода
восстановления, большое значение придавалось культурно-просветительной работе:
создавались избы-читальни, проводились тематические беседы. Областная
кинопередвижка в первые месяцы 1944 г. продемонстрировала в районе фильмы «Битва
за Советскую Украину», «Суд идет» и «Два бойца».
Заработали школы. Дети-переростки, отставшие за годы
войны от учебы, снова пошли учиться. А в период летних каникул они, наравне со
взрослыми, участвовали в работах по восстановлению хозяйства района. 29 мая
1944 года Волосовский райисполком обязал всех детей с 1 класса работать в
колхозах во время летних каникул. Наряду со взрослыми детям начислялись
трудодни - не менее 35 за лето.
Уже в 1945 году волосовцы вырастили хороший урожай –
«урожай победы», за что район был награжден переходящим Красным знаменем Совета
Министров СССР.
Подготовила
Елена Суралёва