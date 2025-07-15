Внимание: «Мотоциклист»!

С 14 по 20 июля в Гатчинском округе проходит профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта – профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Автоинспекторы напоминают: мотоцикл, мопед – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия для водителей.

Госавтоинспекция обращается к родителям подростков: законодательством установлено, что только лица, достигшие 16-летнего возраста, допускаются к управлению транспортными средствами категории «М» и подкатегории «А1». Но для этого необходимо получить водительское удостоверение соответствующей категории после прохождения специального обучения и успешной сдачи экзаменов в ГАИ.

Уважаемые родители! Исключите доступ детей к ключам от любых транспортных средств. Запретите управление мопедами, скутерами и мотоциклами без соответствующего на то законного права и навыков вождения. Не допускайте детей к управлению мототранспортом. Ваш контроль – залог их безопасности! Административная ответственность – это лишь малая часть возможных негативных последствий управления мототранспортом подростками. Ежегодно в ДТП несовершеннолетние получают травмы, ведущие к инвалидности и гибели!

Фото Отдела Госавтоинспекции Гатчинского района ЛО