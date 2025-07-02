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Кто останется без света 3 июля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.07.25 с 10.00 до 17.00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

03.07.25 09:00 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино, ул. Новая, ул. Героев Пограничников,

д. Старые Низковицы(ферма).

 

03.07.25 с 09:30 до 16:30

Вырицкое ТУ:

д. Савкино.

 

03.07.25 с 10.00 до 17.00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет.

 

03.07.2025 с 10.00 до 17.00

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы.

 

03.07.25 с 10.00 до 17.00

г. Гатчина:

г. Гатчина телевышка.

 