Кто останется без света 3 июля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
03.07.25 с 10.00 до 17.00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
03.07.25 09:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, ул. Новая, ул. Героев Пограничников,
д. Старые Низковицы(ферма).
03.07.25 с 09:30 до 16:30
Вырицкое ТУ:
д. Савкино.
03.07.25 с 10.00 до 17.00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет.
03.07.2025 с 10.00 до 17.00
Елизаветинское ТУ:
д. Луйсковицы.
03.07.25 с 10.00 до 17.00
г. Гатчина:
г. Гатчина телевышка.
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