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Где отключат свет в Гатчинском районе 4 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.07.25 с 10.00 до 17.00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

04.07.25 09:00 до 16:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино, водозабор.

 

04.07.25 с 09:30 до 16:30

Вырицкое ТУ:

д. Савкино.

 