Где отключат свет в Гатчинском районе 4 июля

Дети мигрантов теперь будут сдавать русский при поступлении в школу, а решение о депортации нелегалов может принимать полиция – «без суда и следствия». На совете по межнациональным отношениям в Гатчине обсуждалось воспитание толерантности у подрастающего поколения, ассимиляция граждан ближнего зарубежья и их влияние на оперативную обстановку, а также работа учреждений культуры в свете отношений между народами и прочее.