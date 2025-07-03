Где отключат свет в Гатчинском районе 4 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.07.25 с 10.00 до 17.00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
04.07.25 09:00 до 16:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, водозабор.
04.07.25 с 09:30 до 16:30
Вырицкое ТУ:
д. Савкино.
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