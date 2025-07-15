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16 июля на "Аэродроме" отключат горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 16.07.2025г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 13, 13 кор. 2, 15, 17;

ул. Слепнева, д. 4/3, 4/4;

ул. Военлетов, д. 2, 4.