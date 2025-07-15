«Зарница» объединила семьи в Гатчине

«Семейная зарница» – масштабный проект, который в этом году впервые реализуется в нашей стране и направлен на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему.

Соревнования проходили в День семьи, любви и верности в спортивном зале и на открытых площадках Гатчинской школы №12 «Центр образования».

В «Семейной зарнице» приняли участие отряды из более десятка муниципалитетов региона. В состав каждой команды вошли двое взрослых и двое детей. Семейные отряды заявили о себе в творческой визитке, затем соревновались в военных и спортивных дисциплинах. В последнюю категорию вошли: прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, бег на 60 метров, лазертаг. Кроме того, отряды выполнили задания на управление БПЛА и продемонстрировали свои знания основ российской государственности и истории России.

На торжественном открытии, организованном в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», к гостям обратились председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Ольга Историк, заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, заместитель председателя совета регионального отделения Движения Первых Даниил Морозов, заместитель председателя совета Ленинградского областного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» Александр Никулин, заместитель председателя областного комитета образования Алексей Григорьев.

- «Зарница» – здоровая традиция, в которой появляются новые направления, и участие в ней могут принимать целые семьи. В составе соревнований «Семейной Зарницы» есть испытания по знанию основ российской государственности и истории России, и это замечательно! – отметил Алексей Григорьев.

Гатчинский округ представляла самая позитивная многодетная семья: активный общественник, член «Ассоциации ветеранов СВО» Денис Кузнецов, его жена Любовь, дочки – Мария, Дарья и малышка Варвара в качестве болельщицы. Семейная команда называлась «Кузнечики». Поддержать СВОих собралась сильная группа болельщиков: представители Гатчинского подразделения «Ассоциации ветеранов СВО», фонда «Защитники Отечества», молодежного пространства «Поток», «Движения Первых», Гатчинской школы №9 и школьного военно-патриотического клуба «Флагман 9».

Как признались дочки Дениса Алексеевича, предложение принять участие в «Зарнице» пришло внезапно, поэтому тренировались и готовились всего один день. Побегали по даче: благо она большая. Распределили, кто в какой дисциплине участвует. Так как папа – ветеран СВО, вернулся домой с травмой, он в команде главный командир-наставник, а бегать и прыгать решили девчонки.

- Настрой у нас – самый боевой. Пусть победит сильнейший, а проигравшему желаем не унывать, ведь всё самое интересное еще впереди, – говорит Денис Алексеевич и «по-гагарински» улыбается.

«Семейная зарница» стала не просто соревнованием, а настоящим праздником для всех участников. Каждая семья получила незабываемые впечатления, новые знания и новые грани дружбы и взаимопонимания, которые после игры стали еще крепче.

По результатам состязаний победил отряд «Кузнечики» (семья Кузнецовых, Гатчинский округ), 2 место занял отряд «Патриот» (семья Цвятковых-Кейзеровых, Сланцевский район), 3 место – отряд «Кировский огонь» (семья Павельчук, Кировский район). В специальной номинации был отмечен отряд «Соколиное гнездо» (семья Носковых-Асташковых, Кингисеппский район).

Теперь семья Кузнецовых из Гатчины будет принимать участие в заочном окружном этапе игры. Он пройдет в июле. Участникам необходимо будет создать и представить творческие видео-

визитки, продемонстрировать знания основ государственности и военной истории России. По результатам заочного этапа будут отобраны 24 отряда из разных регионов для участия в финале игры.

- Очень волнительно, когда в таких важных соревнованиях принимает участие семья наших воспитанников, – поделились эмоциями педагоги школьного клуба «Флагман 9» на официальной страничке в соцсетях. - Гордимся и поздравляем наш легендарный отряд «Кузнечики» с триумфом в «Семейной зарнице». Вы доказали, что ваша семья – это не просто родные люди, а настоящая команда, где есть и взаимовыручка, и отвага, и боевой дух! Ведь именно в таких испытаниях раскрывается сила семейных уз, а ваша победа – лучшее подтверждение тому. Пусть эта зарничная слава станет еще одной яркой страницей в вашей истории, а любовь, доверие и умение побеждать вместе только крепнут с каждым днем!

Финальный этап «Семейной зарницы» состоится уже в сентябре.

Татьяна Можаева