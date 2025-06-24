Военно-исторический фестиваль в Пудомягах

В День памяти и скорби на берегу реки Ижоры в деревне Пудомяги прошёл военно-исторический фестиваль, посвящённый 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В рамках реконструкции было показано три эпизода военных действий. «Бой за заставу. 22 июня 1941 года» посвящён героической обороне Брестского гарнизона в первые дни войны, «Партизанская Слава. 1943 год» — борьбе Ленинградских партизан и подпольщиков летом 1943 года на оккупированной немецко-фашистскими войсками земле, «Вперёд на Запад» — боям лета 1944 года в Западных областях СССР, в результате которых Красной армией были освобождены оккупированные области.

— К нам сегодня приехали реконструкторы из нескольких регионов России. Это Ленинградская область, Санкт-Петербург, Карелия, Вологда, Новгород, Псков, Москва, Московская область. Два человека прилетело с Сахалина, а также двое из Беларуси. Я надеюсь, вам всем понравится! Заранее хочу принести всем свои извинения, потому что погода внесла коррективы в программу: большая часть техники просто не смогла проехать на поле. Но те, кто сюда прорвался, постараются показать вам максимум из того, что было в годы Великой Отечественной войны, — обратился с приветственным словом к публике руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Пулковский меридиан» Роман Маннапов.

Организаторами фестиваля выступили Клуб военно-исторической реконструкции «Пулковский меридиан», МОО «Эпоха», Комитет по культуре и туризму Гатчинского округа и Пудомягское территориальное управление во главе с Сергеем Васильевичем Якименко.

Полина Максимова