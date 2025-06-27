Новый Свет — с новым благоустройством!

В Новом Свете создано место для жителей всех возрастов. Ядро — площадка с качелями, каруселями, горкой для детей и подростков. Поблизости расположены песочница, горка, качалки, доска для рисования для малышей. Рядом — спортплощадка с уличными тренажерами и оборудованием для воркаута. Есть пространства со скамейками под навесом и качелями-навесами. Смонтированы современные системы видеонаблюдения и энергоэффективного освещения

«Ленобласть воплощает идеи жителей и открывает новые благоустроенные объекты. Всего в регионе в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраивается более 100 общественных пространств», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков.